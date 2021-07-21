Запуск лабораторного модуля «Наука» на МКС 21 июля 2021: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этим вечером на Международную космическую станцию отправится многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Запуск запланирован на 17:58 по московскому времени, сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию в среду, 21 июля.

На официальном сайте государственной корпорации «Роскосмос» сообщается, что новый российский модуль «Наука» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей отечественного сегмента Международной космической станции.

- Лабораторный модуль будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований для развития фундаментальной науки и социальной сферы. В том числе он будет способствовать развитию и наращиванию российского сегмента станции, - говорится в сообщении.

Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с модулем «Наука» будет осуществлен с пусковой установки №39 стартовой площадки №200 космодрома Байконур.

Как писал сайт kp.ru, изначально запуск должен был состояться 15 июля текущего года, а стыковка с Международной космической станцией - 23 июля, однако в начале этого месяца новый российский модуль решили вернуть в монтажно-испытательный корпус, чтобы решить обнаруженную ранее проблему.