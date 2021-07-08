Модуль «Наука» запустят к МКС 21 июля 2021

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запустят 21 июля 2021, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

- Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля, — сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава госкорпорации отметил, что в качестве резервных дат предусмотрены 22 и 23 июля, а запущен модуль "Наука" будет на ракете "Протон-М".

Изначально запуск должен был состояться 15 июля 2021, а стыковка с Международной космической станцией - 23 июля, но 1 июля модуль "Наука" вернули с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус, чтобы решить найденную ранее проблему.