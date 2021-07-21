Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о регистрации брака и детях до 14 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российские правительство изменило правила внесения отметок в паспорт гражданина страны. Соответствующее постановление в среду, 21 июля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь информацию о заключении и расторжении брака, детях в возрасте до 14 лет, а также ранее выданных российских паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут ставить в паспорта только по желанию самих россиян.

При этом обязательными для внесения в документ останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

Как писал сайт kp.ru, ранее юристы и адвокаты предупредили, что отмена обязательных отметок о браке и разводе в паспорте может таить в себе ряд проблем. В частности, по мнению экспертов, такое послабление способно сказаться на многочисленных сферах жизни, в числе на сделках с недвижимостью.