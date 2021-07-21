Путин дал поручения правительству: следить за вакцинацией, леса передать федералам и и открыть больше ярмарок

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

ВАКЦИНЫ БЕЗОПАСНЫ И ЭФФЕКТИВНЫ

- Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали, - заметил Путин, явно имея ввиду, что люди устали и от борьбы с пандемией.

А сам президент похоже устал от постоянных попыток западных стран политизировать вакцинирование.

- Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою и чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными и эффективными, - заявил президент. В конце он добавил, что бороться в вирусом по отдельности «бессмысленно».

Путин еще раз проговорил, что так как прививка от коронавируса не включена в общенациональный план, то она не является обязательной для всех. Но в то же время главы регионов по закону имеют право на свое усмотрение вводить принудительную вакцинацию для людей из групп риска. Но и здесь надо не перегнуть палку.

- Нужно, чтобы люди знали, кто по каким соображениям не подлежит вакцинированию. Например, по состоянию здоровья. Надо следить за правами людей, которые озабочены кампанией в связи с имеющимися хроническими заболеваниями, не дающими возможность поставить прививку, - напомнил глава государства.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПОЖАРОВ

Глава Якутии Александр Николаев пожаловался президенту, что регион получает мало денег на профилактику пожаров. В этом году всего 6,1 рубля на гектар. Это при том, что в среднем по Дальнему Востоку дают 28 рублей, а в среднем по России 199 рублей.

Путин в ответ поручил правительству забрать на федеральный уровень защиту лесов в регионах, где мало людей, а территории большие.

Губернаторы же должны взять под личный контроль помощь пострадавшим, чтобы погорельцы до осени получили компенсацию, а до зимы - жилье взамен уничтоженного.

ЯРМАРКИ СНИЗЯТ ЦЕНЫ НА ЕДУ

Путин признал, что продукты в России дорожают.

- Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов – овощей, так называемого борщевого набора, - заметил президент.

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что цены на овощи можно снизить, если упростить колхозникам доступ к городским покупателям. Рынков и ярмарок должно быть в два раза больше. Продавать овощи надо везде, где есть людской поток: у метро, на площадях.

Президент Абрамченко поддержал и поручил Минпромторгу заняться удвоением ярмарок.

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