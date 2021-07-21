Подруга Бориса Грачевского о его вдове: «Катя спровоцировала первую жену на судебный иск»

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сразу после смерти Бориса Грачевского стало понятно: битвы за его наследство не избежать. Так и вышло. Наследство - это особняк в 300 "квадратов" в коттеджном поселке на Новой Риге, трехкомнатная квартира на улице Гиляровского в центре Москвы, банковский счет. Кроме того, Грачевский являлся соучредителем компаний, занимающихся производством «Ералаша». Знаменитый киножурнал – самый существенный актив в так называемой наследственной массе, оставшейся после режиссера.

Недавно выяснилось, что на него претендуют не только вдова и дети Грачевского, но и его первая жена – Галина Яковлевна, с которой он развелся 12 лет назад. Но именно она была рядом, когда Грачевский строил свой кинобизнес.

В начале июля она подала исковое заявление о выделении супружеской доли в «Ералаше» и продюсерском центре. Об этом рассказала сама вдова режиссера – Екатерина Белоцерковская. На своей страничке в Инстаграме она пристыдила свою предшественницу, годящуюся ей в матери: «Вы остались (после развода. – Прим. авт) с тремя квартирами, дачей из двух домов, двумя гаражами, машиной и всеми накоплениями… Получали конверт с деньгами каждый месяц!". Мол, что за наглость: неужели этого мало?! Еще и долю в бизнесе бывшего мужа решила забрать.

Насколько справедливы эти попреки, мы спросили у близкой подруги Бориса Грачевского Светланы Тумановой. Она знакома не только с Екатериной Белоцерковской, но и прекрасно знает Галину Яковлевну.

- Катя сама спровоцировала Галю на этот шаг своими неразумными заявлениями, - рассказала Светлана Туманова kp.ru. - Она совершила грубейшую психологическую ошибку, когда первая заговорила о наследстве. Мол, вот посмотрите, какая я хорошая - все поделю поровну между наследниками. Не буду выделять свою супружескую долю. Кстати, есть ли она у нее? Ведь квартира на Гиляровского была куплена Борей еще до брака с Катей и Аней (вторая молодая жена Грачевского. – Прим. авт). Думаю, эти заявления взбесили Галю. Теперь она всем покажет по полной программе. Она очень хваткая женщина.

- Чем же так ее обидели слова Белоцерковской?

- Катя тянет одеяло на себя и это раздражает первую семью Грачевского. Да, он оформил развод с первой женой у нее за спиной. Она была страшно обижена. У Бори были свои обиды: он почувствовал себя ненужным в первой семье. Ушел, когда семейный уклад, к которому он привык, стал разрушаться. Долгое время Галя жила его интересами. Он приходил с работы со сценариями, планами, идеями. Делился с ней. Она занималась не только делами мужа, но и вопросами быта. Боря – только своей работой.

У Ксении, их дочери, была своя обида на отца: она хотела стать директором «Ералаша», а Боря ее отстранил, потому что она плохо работала. Но, несмотря на взаимные обиды, Боря не порвал связь с первой семьёй. Мы с ним много разговаривали на эту тему. Связь поддерживалась благодаря старшему сыну – Максиму. Боря говорил: «Максим для меня – это всё». И первая семья по-прежнему присутствовала в его жизни.

Думаю, между Борей и Галей было соглашение о разделе имущества. Содержания этого соглашения я не знаю. Но, вероятно, в раздел по какой-то причине не попал «Ералаш».

- Киножурнал был создан в советское время и принадлежал государству.

- Это так, но вспомните конец 80-ых – начало лихих 90-ых. Страна разваливалась. Боря вместе с Галей боролись за «Ералаш», который в то время никому был не нужен, ни киностудии им.Горького, ни Союзу кинематографистов. Они вместе «на коленке» творили судьбу «Ералаша». Это был их семейный бизнес. Когда Галя переключилась на другие интересы, на внуков, Боря обиделся и ушел из семьи. Как он говорил: «Мы с Галей расстались, потому что она перестала понимать мою душу художника».

- Но при этом все имущество оставил своей первой семье…

- Фактически оставил. Но был ли юридический раздел имущества? Если он и был, тогда в нем обязательно должен был указан «Ералаш», как семейный бизнес. Какое отношение к созданию киножурнала имеет Борина последняя жена Екатерина? Никакого. А Галя имела прямое… Ведь Боря неслучайно не оставил завещания. Если бы он хотел, он бы мог все завещать Кате.

- Со слов Екатерины, Грачевский оставил первой жене три квартиры, дачу, два гаража…

- О каких трёх квартирах идет речь? Семья Грачевских жила в их единственной квартире в Свиблово, из которой Боря и ушел с одним чемоданом на съемную. Но потом в этом же доме в Свиблово, на этой же лестничной клетке купил еще две квартиры Максим. И объединил их. Тогда о каких трёх квартирах рассказывает Катя? Боря не был уж таким богатым человеком, как думают многие.

Его дом на Новой Риге как будто бы заложен под долги Максима, хотя, насколько я знаю, никаких долгов у Максима нет… В 90-ые годы именно Максим финансово помог отцу вытащить «Ералаш». Потом Боря получил грант на развитие киножурнала от государства, потом стал на рекламе зарабатывать. Его частный бизнес развивался в тот период.

- Получается, что иск Галины Яковлевны, в котором она претендует на долю в «Ералаше», справедлив? Свой бизнес ее бывший муж создавал при ней. Но свою долю в этом бизнесе она не получила при разводе. Значит, имеет право обратиться в суд?

- Думаю, именно так и есть. Максим и Галина очень деловые люди и настоящие акулы бизнеса. Не надо было их злить.

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