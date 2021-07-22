Лукашенко о Западе: «С ними по-хорошему невозможно»

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии дал большое интервью телеканалу Sky News Arabia. Он рассказал когда извинится перед всем миром, кто может стать посредником в переговорах с Западом и назвал тех, кто готовил переворот в его стране. Главное из этой беседы:

«МЫ С ПУТИНЫМ НЕ ПЕРЕХОДИМ ЗА КРАСНЫЕ ЛИНИИ»

- У нас установились с ним очень добрые, тесные отношения. Мы понимаем друг друга. Бывают претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России - это дело святое.

- Мы не просим Россию покупать все, что мы производим. Мы готовы на рыночных условиях торговать теми продуктами, которые нужны России и которые она не производит или производит в недостаточном количестве.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОСАДКА САМОЛЕТА RYANAIR – СЕРЬЕЗНЫЙ ФЕЙК

- Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли. Это было решение пилота самолета и хозяев этого борта. Он развернулся в двух минутах от аэродрома назначения и еще 15-17 минут летел над Беларусью, чтобы осуществить вынужденную посадку в Минске.

- Нам-то все понятно. Но те, кто эту кашу заварил, они нам на этот вопрос не ответили. Ни вы, осведомленный журналист и ваши коллеги, ни общественность на Западе, да и в Беларуси, мы не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу.

ПЕРЕВОРОТ ПРИШЕЛ С ЗАПАДА

- Прежде всего - США. Политики, а спецслужбы — исполнители. Потому что заказать убийство президента можно только с санкции руководства страны. Страны исполнители — Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина. Мы видим и руководство террористами со стороны Германии.

- С ними по-хорошему невозможно. Со стороны права разговаривать бесполезно. Беларусь не в том положении, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. Это могут позволить себе американцы. Но мы знаем свое место. Но коллективный запад в лице Вашингтона не может позволить нам быть суверенным государством.

- Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию третьей мировой войны.

- Это безумство политиков. И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, - это колониальные государства. Отношения Соединенных Штатов Америки с европейскими странами - это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть.

«МЫ ПОМОЖЕМ В БОРЬБЕ С МИГРАНТАМИ, НО НЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО»

- Я бы сказал: факты на стол, что мы способствуем нелегальной миграции граждан третьих стран в Литву. Никто нам такие факты о том, что мы поощряем или способствуем этой миграции, на стол не положил.

- Там, куда хотят проникнуть мигранты, должны быть заинтересованные люди, чтобы их на границе взять и доставить в страну назначения. Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно.

ПОСРЕДНИКИ В ДИАЛОГЕ С ЗАПАДОМ - ВОЗМОЖНЫ

- Я не люблю всякие посредничество, но если ОАЭ будут посредником, я не откажусь. Если Европецйы принимают приглашение к диалогу и посредничеству, то Эмираты могли бы стать посредником. Я за!

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