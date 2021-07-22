У них свои герои: на Украине школьную команду по баскетболу назвали в честь Адольфа Гитлера

На Украине школьную команду по баскетболу назвали в честь Гитлера Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В украинском Новомиргороде Кировоградской области заявку на участие в соревнованиях по уличному баскетболу подала детская команда с названием «Гитлеровцы». Примечательно, что организаторов городского турнира ничто не смутило. Об этом на своей странице в Facebook рассказал один из жителей города.

– Прозвучало объявления от ведущих соревнований: «Приготовиться командам «Феникс» и «Гитлеровцы»! Я подумал что ослышался, но после завершения игры повторное объявление взбудоражило мое сознание и подняло остатки волос... «Гитлеровцы»… Я не ослышался. Для уверенности переспросил у ребят из соседней команды – они со смехом подтвердили название… Такими темпами будем в апреле праздновать день рождения Гитлера?

После того, как постом новомиргородца стали активно делиться в соцсетях, а также комментировать ситуацию, вмешался мэр городка Игорь Забажан, который, к слову, шел на выборы с лозунгом «Сделаем Новомиргород европейским городом». По его словам, власти «оперативно» (через пару дней) вмешались в происходящее и провели разъяснительную работу со школьниками.

Выяснилось, что старшеклассники-участники команды увлекаются компьютерными играми, в которых присутствуют исторические персонажи и нацистская символика. Таким образом, по словам градоначальника, «дети не видели ничего неприличного в имени Гитлер и хотели произвести впечатление».

На кого именно хотели произвести впечатление дети – мэр не пояснил, однако до того момента, пока люди не начали возмущаться в соцсетях, организаторы соревнований не видели в названии ничего необычного. Что вовсе неудивительно на фоне факельных шествий и маршей в честь бойцов дивизии СС «Галичина» вполне официально проводимых на Украине.