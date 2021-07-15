Еврокомиссия пригрозила Венгрии и Польше судом за ограничения распространений ЛГБТ-материалов Фото: REUTERS

Еврокомиссия намерена подать в суд на Венгрию и Польшу в связи с ограничениями в этих странах распространения ЛГБТ-контента.

В ЕК в частности недовольны венгерским законом, запрещающим гражданам моложе 18 лет доступ к материалам, где пропагандируется половая самоидентификация, смена пола или гомосексуализм, сообщается на сайте исполнительного органа Евросоюза.

Что касается Польши, то в ЕК считают неприемлемым размещение в некоторых регионах страны так называемых «зон, свободных от ЛГБТ». В организации заявили, что у Будапешта и Варшавы есть два месяца на разъяснения, в противном случае ЕК может направить иск в суд Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, ранее ЕК предупредили Венгрию о возможных санкциях в случае вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятые в Венгрии меры «отвратительными» и призвала к отмене или корректировке документа, подчеркнув, что он противоречит правам человека.