Ученые предупредили россиян о наступающей эпидемии одиночества

Более 43 процентов россиян в той или иной степени ощущают себя одинокими Фото: Shutterstock

Удивительное дело - переселившись в мегаполисы и постоянно находясь в окружении сотен тысяч людей, мы все чаще испытываем одиночество. Об этом написаны сотни книг и снято множество фильмов - вспомнить хотя бы культовую ленту “Москва слезам не верит”. В советской сказке про золушку героине Вере Алентовой повезло встретить своего принца, но в реальной жизни беспризорные спутники жизни типа Гоши (он же Гога) на дороге не валяются. Более 43 процентов россиян в той или иной степени ощущают себя одинокими (2,7% – практически всегда; 9,5% – часто и 30,9% – редко)! Это данные исследования, которое провели заведующая Центром лонгитюдных обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ доктор социологических наук Полина Козырева и ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Александр Смирнов. В исследовании принимали участие 10,2 тысячи россиян в возрасте от 14 лет и старше.

Белеет парус одинокий…

Как известно, после смерти Махатмы Ганди думающему человеку по большому счету не с кем поговорить. Но все-таки, чем объяснить этот феномен современной цивилизации, когда человек чувствует себя один одинешенек среди толпы себе подобных? На самом деле существует много причин, по которым российское общество распадается на атомы.

- Этому способствует разделение по социальному и материальному признаку, - считают авторы исследования. - Мы видим колоссальное социальное неравенство, борьбу за обладание благами, собственностью, влияние и положение в обществе - все это привело к усилению разобщенности людей.

Ученые выяснили, что существует прямая связь между материальным благополучием и остротой ощущения одиночества. Особенно сильно это связь проявляется с возрастом. Среди россиян старше 70 лет, относящих себя к категории самых бедных, 50 процентов испытывает это чувство хронически и еще 20,7 процентов - редко. По мнению авторов это связано с тем, что когда в кармане пусто, ты волей-неволей вынужден ограничивать контакты с другими людьми (на шашлыки шумную компанию уже не позовешь), снижаешь социальную активность (выбраться на футбол получается не всегда) - таким образом, сокращается круг общения.

Но наиболее явно тоска от одиночества грызет нас в определенные возрастные периоды, когда меняется социальный статус и мы теряем привычное положение в семье и обществе, а также дорогие нашему сердцу человеческие связи.

Самый уязвимый возраст для одиночества

- 40 лет. В этот период жизни многие начинают радикально переоценивать прожитую жизнь. Задумываются о том, насколько удалось реализовать задуманные цели. Сравнивают свои достижения с успехами других людей. Наступает хорошо известный кризис среднего возраста, который сопровождается глобальной депрессией.

- 60-65 лет. Людям приходится адаптироваться к условиям жизни на пенсии. Они сталкиваются с резким изменением своей социальной роли, это лишает их привычного круга общения, возникает дефицит близких отношений. Люди уходят из профессиональной и общественной деятельности, но еще сохраняют активность в семейных отношениях.

- 70 и старше. На этом этапе жизни одиночество ощущается наиболее остро. К этому времени работу сохраняют очень немногие, дети отдаляются все больше. Рамки ближайшего окружения разрушаются или сужаются до минимума.

- 85 лет и старше. 70 процентов людей в этом возрасте испытывают горькое чувство одиночества! Практически никто из них уже не работает и лишь единицы живут со взрослыми детьми.

B 60-65 лет людям приходится адаптироваться к условиям жизни на пенсии. Они сталкиваются с резким изменением своей социальной роли Фото: Shutterstock

Дамы в группе особого риска

Есть группы по которым этот страшный бич бьет больнее всего.

- Пожилые деревенские женщины чаще и острее переживают вынужденное отшельничество, чем их городские сверстницы. Брошенными чувствуют себя 74 процента сельских бабушек в возрасте за 70. Среди горожанок такое ощущение знакомо только 60,8%. Это связано с резким оттоком населения из уездной глубинки, крестьянки вынуждены доживать свой век в депрессивной деградирующей деревне, без полноценного общения и доступа к благам цивилизации. Так что если вы задумались о модном сейчас дауншифтиге по маршруту “мегаполис - забытое богом село” то еще раз взвесьте все за и против.

- Для женщин, вырастивших детей, 60 лет - самый опасный рубеж. Если до этого они сталкивались с одиночеством в два с лишним раза реже, чем бездетные гражданки, то теперь все иначе. Депрессия, тоска, ощущение ненужности имеют над ними ту же власть, что и над не рожавшими женщинами.

- Это можно объяснить тем, что в этот период взрослые дети, занятые своими делами, все быстрее удаляются от родителей, - считает Полина Козырева. - Ослабление связи с младшим поколением в пенсионном возрасте становится для женщин источником апатии и пассивности, неуверенности, тревог и сомнений.

Что спасает: дети работа, деньги

Хорошая жена, хороший дом - что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Черный Абдулла был совершенно прав - болезненное чувство одиночество куда реже испытывают люди, состоящие в браке. Кроме того, необходимо пытаться сохранить близкие отношения с детьми. Если вы в старости получаете от них материальную и психологическую поддержку, то поводов падать духом станет на порядок меньше. Поэтому лишний раз воздержитесь от соблазна выпороть сорванца, когда он лежит еще поперек лавки.

Один из самых эффективных советов: не торопитесь на пенсию, как можно дольше сохраняйте работу, пусть на полставки или неполный день. Лишившись места службы люди в два раза чаще испытывают ощущение тотального одиночества.

А как же Робинзон Крузо?

В связи с одиночеством в голову приходит другое удивительное наблюдение. В детстве многие из нас зачитывались “Робинзоном Крузо” и никому в голову не приходило, что на этом замечательном острове можно страдать от одиночества. Неужели с возрастом в нас пропал дух авантюризма? Нет. Во-первых, Робинзон попал на остров еще совсем молодым детиной. Во-вторых, с недавних пор наука стала разделять одиночество и уединение. Под последним понимают ситуации, когда человек остается на какое-то время один, но это не означает, что он страдает в отрыве от коллектива. Человек может использовать это время с пользой для себя, например, заняться творчеством или самосовершенствованием. Чем собственно и занимался Робинзон Крузо, создавая свой собственный мир на необитаемом острове. Но далеко не у всех хватает размаха личности и силы духа, чтобы пустится в робинзонаду, когда жизненный пейзаж на склоне лет начинает напоминать необитаемый остров.

Одиночество это, к сожалению, совсем другое. Оно предполагает разрыв важных социальных связей, стресс, депрессию, утрату ощущение счастья и радости. Это время, когда ты не ждешь поддержки от близких, знакомых и коллег, живешь тоской и ностальгией по прошлому.

Кстати, американский психолог Джон Качиоппо, утверждает, что одиночество по своему воздействию на здоровье сравнимо с курением или ожирением. Изоляция от родных и близких повышает кровяное давление, ослабляет иммунную систему и приводит к бессоннице.

Что же нам делать с этим знанием, друзья? Мне вспоминается персонаж “Кавказской пленницы”, который призывал: “Так выпьем же за то, чтобы каждый из нас - как бы далеко он не залетал - никогда не отрывался от коллектива!” По-моему, очень актуальное предложение.