Единичные случаи бразильского штамма коронавируса "гамма" выявили в России Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Бразильский штамм коронавируса «гамма» выявлен на территории России. Об этом сообщили в научном центре Роспотребнадзора «Вектор» в четверг, 22 июля, отметив, что эта мутация вируса, как и индийский штамм «дельта», является более заразным.

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма"», - приводит «Интерфакс» сообщение центра.

Как уточнили в «Векторе», штаммы коронавируса «гамма» и «дельта» ранее были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны и могут снижать эффективность антител.

В центре также отметили, что штаммы «лямбда» и «эпсилон», которые относятся к вариантам, «вызывающим интерес», на территории России выявлены не были.

При этом в сообщении говорится, что на данный момент штамм «дельта» становится доминирующим во многих странах, и в России также отмечается эта тенденция.

«С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», - заявили в «Векторе».

Напомним, накануне молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, что штамм «дельта» не более смертоносный, чем другие разновидности коронавируса, но быстрее распространяется в группах риска, сообщив, что у переболевших или вакцинированных от COVID-19 риск летального исхода минимален.