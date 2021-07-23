Почему в России слабовидящим выдают устройства, от которых начинает болеть голова?

Авторы YouTube-канала Tech4Blind наглядно продемонстрировали, как «Визор» во время чтения дробит изображение. Фото: стоп-кадр ролика на канале Tech4Blind

Вкратце перескажем, с чего все началось. Нам написал 46-летний читатель Сергей из Оренбургской области. Сергей - инвалид по зрению. У каждого инвалида в России есть ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации, в этом документе прописано, нуждается ли человек в каких-либо ТСР - технических средствах реабилитации. Сергею по программе выдали электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ). По сути это что-то вроде лупы - с помощью этого гаджета человек может читать мелкие буквы в газетах или книгах, ценники в магазинах.

Нашему читателю достался ЭРВУ марки «Визор». (Производитель, компания «Круст», базируется в Екатеринбурге). По словам мужчины, после первых же дней использования устройства у него начались головные боли и, как утверждает Сергей, неприятные ощущения в глазах. Словом, устройство он как бы получил, но пользоваться им не может.

При этом в интернете можно найти немало похожих отзывов. И даже видеообзоры есть, в которых специалисты сравнивают разные видеоувеличители. И вот тут выясняется одна важная деталь: оказывается, к тому же «Визору» есть вопросы по частоте обновления изображения. При передвижении увеличителя по тексту даже невооруженным взглядом видно, что буквы «ломаются». То есть устройство просто не успевает дать человеку качественную картинку, от того и глаза очень быстро устают. По словам авторов YouTube-канала Tech4Blind, частота обновления изображения у «Визора» - 18 кадров в секунду. При этом минимально допустимый показатель - 50 к/сек. Получается, качество изображения почти в 3 раза хуже, чем надо? Возможно, именно этим объясняются болевые ощущения, на которые жалуются слабовидящие?

Штука еще в том, что «Визоры» ежегодно получают сотни, тысячи инвалидов по всей стране. Хотя в той же Москве, например, закупают для передачи инвалидам по ИПР устройства других производителей - претензий к этим моделям нам обнаружить не удалось.

Тем не менее, мы продолжаем разбираться в сложных вопросах, связанных с техническими средствами реабилитации для инвалидов по зрению. Деньги-то на их закупку тратятся государственные!

При этом у Ruby никаких проблем с частотой обновления изображения нет. Фото: стоп-кадр ролика на канале Tech4Blind.

«ИНВАЛИД ОСТАЛСЯ БЕЗ УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЩИК РАД, А ГОСУДАРСТВО ПОТРАТИЛО ДЕНЬГИ»

Вячеслав Царегородцев - председатель Приволжской местной организации Нижегородской областной организации ВОС (Всероссийского общества слепых). У Вячеслава первая группа инвалидности, он слабовидящий. А еще он квалифицированный специалист в сфере тифлоинформационных технологий.

- Сейчас у меня в руках «Визор», который семь лет назад мне выдали по ИПР, - говорит мой собеседник (мы разговариваем по телефону). - Устройство такого качества и тогда нельзя было использовать, не то что сейчас. Я этот «Визор» держу как пример того, что нельзя использовать при плохом зрении. Разумеется, сейчас на рынке есть электронные ручные видеоувеличители, которые намного лучше по качеству. Но проблема в том, что многим слабовидящим выдают именно «Визор».

- Но если «Визор» так уж плох, зачем слабовидящие его берут?

- Представьте ситуацию. Человеку по ИПР прописан ЭРВУ. До него доходит очередь и ему приносят этот видеоувеличитель. Он живет в маленьком городе, он до этого никогда не сталкивался с подобными устройствами, он просто не знает, как они на самом деле должны работать. Он первый раз смотрит - да, вроде увеличивает. Но потом многие начинают жаловаться на головные боли, резь в глазах… Бывают устройства такого качества, что даже срок годности на упаковке в магазине не прочитать.

Напомним, о таких «побочках» писал и Сергей, с письма которого началось наше расследование.

- Но что делают большинство слабовидящих в такой ситуации? - продолжает Царегородцев. - Они считают, что это конкретно у них возникли такие проблемы с «Визором». Просто откладывают его на полку. В результате получается, что слабовидящий получил бесполезное устройство, которое никогда не будет использовать, поставщик сбыл этот видеоувеличитель, а государство потратило на его покупку деньги и поддержало компанию, которая делает некачественную продукцию. А формально жалоб нет.

У СЛАБОВИДЯЩИХ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМПЛЕКС ВИНЫ?

При этом, как говорит Царегородцев, у многих инвалидов еще включается комплекс вины: мол, чего я буду жаловаться, государство обо мне заботится, вон какой дорогой аппарат выдало!

- Это большая проблема многих инвалидов по зрению: они не понимают, что получение видеоувеличителя, который облегчит их жизнь - это законное право, а не чья-то милость, - комментирует эксперт.

К слову, с подобным отношением даже нам, в процессе подготовки материалов, приходилось не раз сталкиваться. О дискомфорте, связанном с использованием «Визора», рассказывают многие. На вопрос «Вы куда-нибудь жаловались?» люди пожимают плечами: «Да нет, зачем? Сейчас пожалуюсь - в следующий раз мне вообще ничего не дадут».

- На самом деле у слабовидящего есть право отказаться от «Визора», который ему принесли. В таком случае человек вновь остается на очереди, будет ждать получения более качественного устройства. (Кроме того, человек может и сам купить прописанный в его программе реабилитации увеличитель, а государство затем вернет ему потраченные деньги. Но большинство слабовидящих об этом даже не знают - им об этом просто не рассказывают, - Авт.). На мой взгляд, проблема в том, что многие изначально не знают, каким должно быть качественное ЭРВУ и об этом им никто не говорит - ни специалист, который прописывает в ИПР это устройство, ни в Фонде социального страхования. Люди не знают, как должно быть и не знают свои права. Я считаю, что это можно решить, организовав независимую горячую линию, куда люди, которым выдают по ИПР какие-либо устройства, могут звонить и получить действительно полезную и важную информацию.

Сам Царегородцев в быту пользуется ЭРВУ марки Ruby.

- Эта старая модель, но по своим характеристикам - по яркости картинки, частоте обновления изображения, простоте управления - она стоит в одном ряду с лучшими современными образцами. Самое смешное, что в один год и в одном регионе одному слабовидящему могут дать «Визор», а другому Ruby. У нас с женой так получилось.

Вячеслав Царегородцев - председатель Приволжской местной организации Нижегородской областной организации ВОС (Всероссийского общества слепых). Фото: соцсети

ИДЕАЛЬНЫЙ ЭРВУ

Тут важно чуть более подробно объяснить для понимания обычных людей, которые далеки от проблем инвалидов, что умеет нормальный, качественный электронный ручной видеоувеличитель (на примере уже упомянутого Ruby). С виду, к слову, он похож на телефон или небольшой планшет.

1. ЭРВУ очень легкий, весит всего 218-220 граммов.

2. У него 5 режимов просмотра: полноцветный (для просмотра изображений) и 4 высококонтрастных режима для чтения (кому как лучше видно - черный на белом фоне, белый на черном фоне, желтый на синем фоне, желтый на черном фоне).

3. При быстром перемещении по тексту буквы не размываются.

4. ЭРВУ умеет делать стоп-кадры и сохранять в памяти до 15 таких снимков.

5. У видеоувеличителя есть складная ручка, благодаря которой его можно держать как лупу.

6. Заряда хватает на 2 часа непрерывной работы, а затем (если у вас нет возможности зарядиться от сети) ЭРВУ может работать от обычных щелочных батареек.

На рынке сейчас около десятка разных модификаций таких приборов. И функции у них у всех плюс-минус одинаковые. (Речь именно про функции, а не про качество «картинки»).

А вот с «Визором» связана одна конспирологическая версия, которую в разговорах часто упоминают слабовидящие.

Отечественный видеоувеличитель «Визор» стоит 25 тысяч рублей

«НАПИСАННОМУ ВЕРЯТ НА СЛОВО»?

Конспирология состоит в том, что якобы (на данный момент этого никто, конечно, с уверенностью утверждать не может) «Визор» часто побеждает в региональных тендерах на закупку ТСР для слабовидящих, потому что имеет несколько отличительных особенностей, которых у конкурентов нет. В технических заданиях, как говорят, описаны именно «фишки» «Визора». Следовательно, всем «нормативам» может соответствовать только эта модель.

Речь, например, идет о голосовом оповещении при включении (мол, добрый день, давайте поработаем), возможности подключать наушники, двух камерах.

- Возможно, это и полезные «фишки», но ведь в первую очередь в ЭРВУ нужна качественная картинка, оптика, - рассуждает Вячеслав Царегородцев. - Например, для меня очень странно, что у видеоувеличителя есть голосовые подсказки. Они же сделаны для людей с остатками зрения. Зачем же им голос? Знаю, что 100% людей, кто пытался пользоваться «Визором», первым делом выключают именно эту опцию. А вот про само качество картинки в этих технических заданиях написано немного и проверить его неспециалисту нельзя.

И устройств для такой проверки никаких нет. То есть, люди на приемке просто лезут в паспорт этой модели и берут на веру все, что там написано. А написать, кстати, можно все, что угодно. И написанному верят на слово.

Читатель спросит, кто же утверждает все эти нормативы для ЭРВУ для тендеров? Эксперты Всероссийского общества слепых. Вполне себе зрячие люди, между прочим.

Да-да, именно так. Самих слабовидящих, которые, по идее, должны выбирать, какие устройства им подходят, а какие нет, к приемке даже не допускают. То есть, зрячие берут на себя смелость разбираться в тонкостях «машин» для инвалидов?

Что касается конспирологии про странности вокруг тендеров на госзакупки - крамола это, конечно, полнейшая. Ну разве же так бывает в России, чтоб кто-то устраивал для одной компании исключительные условия для участия в тендерах, отрезая от госзаказов остальных конкурентов? Нет, ребята, в нашей стране такое решительно невозможно!

Похожий по техническим характеристикам китайский ЭРВУ даже с доставкой дешевле «Визора» в 5 с лишним раз!

«КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА»

Но что касается частоты обновления изображения - это все-таки не конспирология, а объективный показатель. Проблема. Почему так может быть, мы попытались разобраться с помощью технического специалиста.

- Частота обновления картинки на экране зависит от многих факторов, - объясняет инженер-конструктор Роман Денисов. - От дисплея, от электроники, которая управляет дисплеем, от камеры. Чтобы получить высокое качество обработки кадров на экране и «быструю» картинку, нужно, чтобы все это наполнение было качественным. Хороший процессор. Камера. И сам дисплей. Знаете, у геймеров есть такой параметр - время отклика. Ты нажимаешь на кнопку и чем быстрее пришел отклик (действие на экране, - Авт.), тем лучше.

К слову, еще одно несомненное конкурентное преимущество «Визора» перед другими моделями ЭРВУ - относительно невысокая цена. Новый такой аппарат стоит 20-25 тысяч рублей.

- Что влияет на стоимость устройства?

- Электронная начинка. Плюс сами специалисты, которые смогут все это правильно отстроить. Это тоже влияет. Много факторов.

- Верно ли, что самые дешевые комплектующие - это Китай?

- Да. Даже если итоговый продукт выпускается под брендом западных компаний, большинство комплектующих все равно сделаны в Китае. Потому что рабочая сила там стоит дешевле. Так что производитель может хорошо экономить, используя запчасти - те же процессоры - попроще, подешевле.

ОТКУДА ТАКАЯ ЦЕНА?

Еще одна интересная история возникает, когда мы пытаемся сравнить цены на «Визоры» со стоимостью других устройств (при том, что некоторые из них по своим техническим характеристикам и повыше «Визора»).

Итак, видеоувеличитель «Визор» (диагональ 4,3 дюймов) стоит в районе 25 тысяч рублей. Вот его предлагают на одном из крупных российских интернет-магазинов с техникой для инвалидов.

При этом на Алиэкспрессе цена похожего по характеристикам устройства… 55 долларов - то есть 4,2 тысячи рублей.

И это уже с доставкой! Да, это, мягко говоря, китайский ноунейм с чуть меньшей диагональю (3,5). Но тут же, на сайте, можно найти устройство с диагональю в 5 дюймов, которое с доставкой обойдется в 8,7 тысяч рублей. То есть, в 2,5 раза дешевле «Визора».

КИТАЙСКАЯ MADE IN RUSSIA

Разумеется, инженер-конструктор Роман Денисов не знает, как работает завод «Круст», где делают «Визоры», или производители ЭРВУ Ruby, которые часто приводят в пример по соотношению цена-качество. Нам эксперт рассказал историю из жизни, не связанную с конкретными производителями.

- Я вам могу рассказать, как обычно делается электронная продукция у нас в стране. Обычно - и как правило так поступают, когда участвуют в тендерах на госзакупках - люди покупают готовое устройство в Китае, разбирают его, укладывают в новый корпус и выдают это за «машину», сделанную в России. Если брать какую-то бытовую технику, это сплошь и рядом встречается. И это уже давно так. Когда-то я работал в крупной компании сервисным инженером. Ездил по фирмам и ремонтировал разные аппараты. Простой пример. Приезжаешь. Перед тобой измельчитель документации, шредер - дорогое устройство, которое не две копейки стоит. На корпусе стоит шильдик (табличка, - Авт.) российской компании. Начинаешь ее разбирать и сразу видишь, что там стоит начинка китайского аппарата, который тебе раньше уже встречался. Понимаешь, что отечественная компания просто взяла чужое устройство, вынула его, поменяла корпус и продала за большие деньги.

- Вы это как тонкий специалист видите или там на разных запчастях даже иероглифы стоят?

- Иногда и иероглифы попадаются. Но вообще все это видно даже по корпусу. Когда какие-либо устройства делают под тендеры в России, корпус производят по упрощенным технологиям. Он по качеству совсем не такой, как продукция крупных заводов, которую производят в больших количествах для массового рынка. «Наши» корпуса делают на универсальных станках и это сразу видно, потому что они, как это сказать… Угловатые. Неудобные. Это тоже для экономии. Если бы они старались делать качественные корпуса, это требовало огромных вложений - и для разработки, и для производства. Но задача же стоит в том, чтобы сэкономить по максимуму. А когда компания участвует в тендере на поставку 20-30 или пусть даже 100 аппаратов, никто не будет тратить лишние деньги на разработку качественного корпуса.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Очевидно, что тема еще не закрыта. Вопросы остаются те же: зачем закупать за госденьги и выдавать слабовидящим устройства, которые потом не используются, потому что у людей голова от них болит или еще чего? Мы до сих пор не можем понять, проверяет ли кто-то качество этих устройств, или - как говорит Вячеслав Царегородцев - зрячие приемщики просто верят паспорту?

В предыдущей статье мы сообщали, что отправили официальный запрос во Всероссийское общество слепых. Рассказали, что сразу несколько слабовидящих пожаловались на качество ЭРВУ «Визор». Ответ пришлось подождать несколько недель.

«В ВОС не поступало жалоб от пользователей ТСР ЭРВУ марки «Визор», - говорится в ответе.

Подпись: президент ВОС А. Я. Неумывакин.

Выходит, по официальной версии, никакой проблемы с качеством некоторых видеоувеличителей нет. Получается, что все эти жалобщики в интернете - просто лжецы?

И тем не менее. Если вы или кто-то из ваших знакомых имеет негативный опыт использования ЭРВУ «Визор», напишите нам: moskva@kp.ru.

Тут, конечно, самое время взять несколько электронных ручных видеоувеличителей разного производства и хорошенько изучить их с офтальмологами, которые занимаются реабилитацией слабовидящих.

Словом, продолжение следует…