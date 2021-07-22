Вячеслав Гладков: Я отвечаю за то, что останется после меня

Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун/ТАСС

Удвоить валовый региональный продукт до 2030 года, общаться с жителями самому и приучить к этому чиновников, решать социальные вопросы, действуя на опережение – вот основные темы большой пресс-конференции руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова, состоявшейся 21 июля. Представители федеральных и местных СМИ, а также топовые блогеры услышали своеобразный отчет за восемь месяцев работы.

Жители сообщили раньше, чем главы

Вячеслав Гладков возглавил Белгородскую область 18 ноября 2020 года и с первых дней на новом посту предложил жителям непривычную модель взаимодействия с властью: возможность общаться с первым лицом региона в соцсетях и на личных приемах. Важно отметить, что, действуя таким образом, он оказался в тренде, заданном Владимиром Путиным – 30 июня в ходе прямой линии глава государства обязал губернаторов сделать ставку на прямое общение с людьми.

Поначалу инициатива Гладкова становилась предметом шуток остряков центральных телеканалов («в Белгороде губернатор не смог записаться к себе на приём») или к сочувствию: встреча могла продлиться 14 часов и окончиться за полночь.

Закономерно, что на пресс-конференции главу региона попросили оценить эффективность такого подхода.

- У белгородцев есть запрос на открытое общение с властью, - ответил Вячеслав Гладков. – Люди рассказывают не о глобальных проблемах, а конкретных вопросах. Их волнует вода, тепло, дороги.

Глава региона подвел промежуточные итоги такой открытой политики. За полгода в адрес областного правительства поступило более 12000 обращений – вдвое больше, чем в прошлом. 4500 человек обратились к губернатору через социальные сети и около тысячи белгородцев побывали на личных приёмах.

Гладков напомнил, как еще в прошлом ноябре, когда он начал активное присутствие во «вконтакте» и в «инстаграме», некоторые главы говорили: как работали, так и работаем, только пиара больше. Но начались снегопады, и он узнал от жителей о коммунальных проблемах раньше, чем от руководителей на местах.

Подчиненным предстоит привыкнуть к таким же принципам работы.

- Я поставил задачу перед главами муниципальных образований и руководителями направлений резко активизировать общение с гражданами. Буду считать способность глав к выполнению обращений ключевым показателем эффективности их работы, - предупредил подчиненных Вячеслав Гладков.

Кстати, принцип открытости касался и самой пресс-конференции – её транслировали телеканалы и социальные сети.

Убирать снег до того, как упал на землю

Первый вопрос был посвящен одной из самых актуальных тем этого года – росту потребительских цен. Глава области ответил, что для некоторых работников бюджетной сферы, с самыми низкими зарплатами, эта проблема особенно важна, поэтому с 1 октября их ждет 20-процентная прибавка.

- Речь о тех, кому труднее всех – нянечки, водители школьных автобусов, дворники, вспомогательный персонал и другие, - сказал Гладков. – Этой же категории поднимем зарплату еще раз, на 4% с 1 января 2022 года. Также на 20% проиндексируем ряд социальных выплат.

Руководитель области добавил, что не может повлиять на цену товаров, произведенных в других регионах, но правительство работает с местными производителями. Отметим, что благодаря косвенным мерам за последние недели в области, действительно, удалось сдержать и даже снизить цены на некоторые продукты, в частности, овощи и курятину.

Как и в случае с октябрьским повышением для бюджетников, Гладков несколько раз дал понять, что областные власти намерены действовать на опережение, в первую очередь решать социальные проблемы или, как он образно выразился, «убирать снег до того, как он упал на землю».

То, что белгородские власти умеют так действовать, доказывает ситуация с вакцинацией. Они сумели наладить разъяснительную работу еще весной, развернуть мобильные пункты и сейчас в процентном отношении Белгородская область уверенно лидирует по России. Вячеслав Гладков заявил, что снятие ограничений зависит от сознательности жителей региона.

Моя задача – убирать барьеры

Открытость власти в Белгородской области, ее человекоориентированность — в основе амбициозных планов. Объявленная Гладковым цель — удвоить ВРП к 2030 году — это прежде всего способ эффективного решения социальных проблем, механизм значительного повышения качества и уровня жизни людей.

Одной из основных точек роста экономики является инвестиционный портфель с 80 крупными проектами, суммарно на 630 млрд рублей. Около 400 млрд – соглашения, подписанные после работы главы региона на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

- Активность бизнеса большая. Моя задача – снять административные барьеры, - заявил Вячеслав Гладков.

Не менее эффективно и взаимодействие с федеральным центром.

- Меня часто спрашивают жители, — рассказал он, — какой толк от моих командировок простым людям? Отвечаю: это школы, детские сады, дороги, медицинское оборудование и больницы.

Глава региона привел наглядный пример. Недавно он подписал соглашение с Фондом реформирования ЖКХ. Оно позволит досрочно расселить всё аварийное жилье региона – не к концу 2024 года, а в 2022 году. В рамках национальных проектов по линии Минэкономразвития России в Белгородскую область привлечены федеральные средства для поддержки бизнеса суммарно более 2,5 млрд. По соглашению с Минэкономразвития и АО «Корпорация «МСП» объем кредитно-гарантийной поддержки составил еще 1,8 млрд.

Вячеслава Гладкова также спросили о том, как он намерен искоренить коррупцию и кумовство в регионе, не планирует ли он тестировать чиновников на полиграфе. Оказалось, что сотрудников уже достаточно давно тестируют на детекторе лжи. Но по словам Вячеслава Гладкова это малоэффективно.

- Оценка жителей в 1000 раз эффективнее полиграфа, - сказал он. - Я не смогу повлиять на то, что сделано до меня – оно есть. Я отвечаю за то, что останется после меня.