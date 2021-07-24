Тайна зеленого пакета: в подмосковных Талицах приходит в негодность отреставрированная за 200 миллионов рублей усадьба

Наш корреспондент побывал в загадочном имении Аигино и сделал неожиданные находки Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Локти резали ветер, за полем — лог, человек добежал, почернел, лег. Лег у огня, прохрипел: "Коня!" И стало холодно у огня».

Это "Баллада о синем пакете" Николая Тихонова. Что-то вспомнилось мне после поездки в усадьбу Аигиных в Талицы.

Почему вспомнилось? А потом расскажу.

На сей раз проект "Путь-дорога" позвал покататься по Ярославскому направлению и заглянуть в деревню Талицы. Предложение уникальное и грех таким не воспользоваться. Дело в том, что в Талицах находится загадочная усадьба Аигиных.

Зайдите на сайт усадьбы или на страничку в ФБ. Там люди уже все, что можно, забросали вопросами: "Подскажите, а как попасть внутрь", "А будет ли экскурсия", А можно ли побывать в усадьбе"?

Но молчанье всем этим гражданам в ответ.

А усадьба уже шесть лет стоит новая, отреставрированная, красивая, аж жуть, но закрытая на клюшку.

Очень таинственно.

Усадьба уже шесть лет стоит новая, отреставрированная, красивая, аж жуть, но закрытая на клюшку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наполеоновские планы казанского миллиардера

Обычно я начинаю рассказывать истории про всякие загадочные избушки с доисторических времен, но не сейчас. Аигино - тот случай, когда современная история здания интереснее старинной истории. Все началось с программы "Усадьбы Подмосковья", той самой, что стартовала восемь лет назад, но, по словам губернатора Воробьева, "не взлетела". Суть программы в том, что ты восстанавливаешь подмосковные развалины, а после этого тебе отдают эту развалину на 49 лет с льготной арендой рубль за метр.

Программа хорошая, но никто особо вписываться в нее не захотел, кроме одного казанского миллиардера Алексея Семина (известен тем, что в 2015 году в его казанском ТЦ «Адмирал» случился пожар, погибли 17 человек).

Когда миллиардеру удавалось приобрести новую развалину, он обязательно возил туда журналистов и рассказывал сказки. Как правило, возле руин втыкались красивые плакаты и яркие картинки, информирующие о том, как в скором будущем преобразится та или иная руина. Гостям красочно расписывали, как из усадьбы сделают отель, и посвящали в прочие наполеоновские планы. Все завершалось богатым фуршетом прямо в чистом поле, с ананасами, шампанским и слугами.

И я там был, и шампанское пил. Дело было в Каширском районе, где реставрировали усадьбу Тарасково. Тогда я был впечатлен даже не фуршетом, а космическими скоростями реставрации. От Тарасково не осталось не единого чертежа, но специалисты семинской компании ASG хвастались, что создали генплан за месяц "по фотографиям и методом обратной перспективы".

Рулила "реставрационным" процессом двадцатипятилетняя архитектор Альбина Хайруллина.

Причем еще тогда, в Тарасково, юная дева заявляла, что эта усадьба - пятнадцатая на ее счету.

Альбиночкин успех был для меня так горек, что даже ананас казался тухлым, а шампанское - прокисшим.

- Как это возможно? - удивился я. - За два года после окончания вуза вы отреставрировали пятнадцать усадеб?

- Хо-хо, - кокетливо гоготнула Альбиночка, - я мало сплю и много работаю.

Усадьба Тарасково. Фото: mosreg.ru

Казалось бы, с такими скоростями скоро все Подмосковье порастет свежеотреставрироанными усадьбами, как грибами. Но ничего подобного. За восемь лет, которые прошли с момента запуска программы, Семин умудрился так ничего и не доделать. Какие-то усадьбы оказались начаты и брошены, какие-то даже не начаты и брошены. Причем, как свидетельствовали злопыхатели, у многих состояние стало еще хуже, чем было до пришествия казанского миллиардера, ведь объекты должным образом не законсервировали. Что случилось - трудно сказать. Вроде бы, дело даже не в деньгах: денег там столько, что мама не горюй. Многие подозревают, что у Семина есть какой-то тайный умысел тянуть резину. Только вот какой?

Таинственная усадьба Аигиных

Среди семинских объектов усадьба Аигина на особом счету. Дело в том, что это - образцово отреставрированная усадьба и единственная среди многочисленного недодела. Несмотря на то, что журналисты шампанское пили, ананасы ели и сказки Семина слушали, сами они при этом поругивали компанию ASG по поводу сомнительной реконструкции. Архзащитники и неравнодушные граждане гавкали и заявляли, что вот это вот все к реставрации имеет не больше отношения, чем Волочкова к балету, да плюс еще все историческое и чудом уцелевшее горе-реставраторы заменяют новоделом. Поэтому в один прекрасный день компания решила отреставрировать что-то по-человечески. Этим чем-то стало Аигино. В 2015 году усадьбу привели в божий вид и сделали конфетку, потратив на это двести миллионов рублей.

Так усадьба стала первым и единственным успешным проектом "Усадеб Подмосковья". Затем ее закрыли на замок и вот уже шесть лет она ветшает изнутри.

- Хотя я еще помню, как внутри проводились банкеты, в залах играли на рояле фирмы "Гавот", был ресторан с холодильниками. А сейчас все холодильники поувозили, на рояле играть нельзя, банкеты не устраивают. Не знаю, почему, - вздыхала Татьяна Овчинникова, очень хороший и неравнодушный экскурсовод из поселка Ашукино.

Как нам удалось в эту усадьбу попасть, не ведаю. Повезло, не иначе.

Насчет хлада, кстати, поэт был суров, но справедлив: когда нас водили в местные погреба, в которых предполагалось разместить что-то вроде кухни, там был такой мрак и сырость, что просто черт знает что. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что за место такое

Деревня Талицы расположена в тридцати километрах от Москвы, в трех километрах от православного комбината Софрино. Место легендарное, считается, что здесь останавливался сам Дмитрий Донской, когда шел к Сергию Радонежскому, чтобы получить благословение на Куликовскую битву.

Еще до того как здесь появилась усадьба, в Талицах частенько кто-нибудь да останавливался, чтобы отдохнуть по пути в Троице-Сергиеву Лавру. Однажды это был поэт Николай Языков. Отдых в Талицах поэт оценил менее чем на одну звездочку и написал гадость:

"...в избе деревни Талиц, где дует хлад со всех сторон, где в ночь усталый постоялец дрожать и жаться принуждён".

Насчет хлада, кстати, поэт был суров, но справедлив: когда нас водили в местные погреба, в которых предполагалось разместить что-то вроде кухни, там был такой мрак и сырость, что просто черт знает что.

Погреб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, критические замечания хозяева учли. Уже к 80-м годам позапрошлого века здесь образовался отличный и вполне современный постоялый двор, где останавливались разные богомолы, богомолки и служители культа по пути к святым местам.

В числе прочих, в Талицах бывали Салтыков-Щедрин, Тургенев и Карамзин.

После реставрации предполагалось, что усадьба превратится в вип-гостиницу на пять номеров, каждый стоимостью по тысяче долларов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Купцы Аигины примечательны тем, что в оригинале они были вовсе не купцами, а крепостными. Но сумели откупиться, заиметь лесопилку и кирпичный завод и здорово разбогатеть. Говорят, что в саду, там, где сейчас обильно цветет борщевик, у Аигиных росла клубника.

Купцы Аигины примечательны тем, что в оригинале они были вовсе не купцами, а крепостными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дом тоже был хорошенький и необычный. Сначала это был просто дом с флигелем, позже флигель достроили деревянным вторым этажом. Да и вообще во всех постройках можно было ходить, как по единому комплексу.

Первым делом нас повели в конюшни Аигиных, где было хорошо и прохладно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первым делом нас повели в конюшни Аигиных, где было хорошо и прохладно. Конюшню отстроили на славу из прекрасных толстых бревен. Там же сохранилась акустика, как в старой англиканской церкви, где раньше располагалась фирма "Мелодия". На втором этаже конюшен все было грустно. Когда-то новая, а теперь отломанная плитка хрустела под ногами, под сводами крыши расположились странные маленькие комнаты со следами обитания в них граждан обоего пола и даже детей. Предполагалось, что здесь можно будет то ли пожить, то ли покататься на лошадях. Но, видимо, сейчас в конюшне живут работники усадьбы, а лошади, если и есть, то невидимые.

На втором этаже конюшен все было грустно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под сводами крыши расположились странные маленькие комнаты со следами обитания в них граждан обоего пола и даже детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Этот не то, что вы подумали»

Господский дом поражал обилием антиквариата. Старинные ампирные зеркала, рояль французской фирмы "Гавот", мебель со странными ножками в виде собачьих голов и шикарное собрание предметов живописи из коллекции Семина.

Экскурсовод постоянно подчеркивала, что под ногами настоящий доломитовый пол, "как в Большом театре".

А мне удалось проникнуть в туалет и тоже удивиться. Для любителей почитать стены уборной оклеили специальной газетой, на которой написали информацию о Талицах и усадьбе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из туалетных новостей следовало, что в 1914 году Аигины передали усадьбу государству и до 1985 года здесь располагалась восьмилетняя школа, а с 1991 году в здании открыли музей «Талицы», который фактически был мастерской скульптора Вячеслава Клыкова, чей памятник Петру и Февронии стоит в Москве.

После реставрации предполагалось, что усадьба превратится в вип-гостиницу на пять номеров, каждый стоимостью по тысяче долларов. И что постояльцы будут жить как баре, проводить время в гостиных с антиквариатом и раритетами и принимать пищу в ресторане русской кухни.

Однако что-то пошло не так. Отреставрированные пространства покрываются паутиной. Картины трескаются.

Ресторан в усадьбе так и не заработал.

Отреставрированные пространства покрываются паутиной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наверное, потому что здесь неудобное печное отопление, - объяснила экскурсовод.

Кстати, в камине на первом этаже я нашел топор и банку из-под говяжьей тушенки.

Кстати, в камине на первом этаже я нашел топор и банку из-под говяжьей тушенки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А на втором этаже в одной из гостиничных комнат, из числа тех, что предполагалось сдавать по тысяче долларов, я обнаружил на прекрасном антикварном диване маленький пакет с зеленым содержимым.

- Ух ты! - восхитился фотограф и щелкнул пакет.

А на втором этаже в одной из гостиничных комнат, из числа тех, что предполагалось сдавать по тысяче долларов, я обнаружил на прекрасном антикварном диване маленький пакет с зеленым содержимым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это не то, что вы подумали, - сказал восточный дяденька, сопровождавший экскурсию, и поспешно спрятал находку в карман.

Я не знаю, что надо было подумать, я, например, подумал, что в отреставрированной за 200 миллионов рублей усадьбе гастарбайтеры шикарно проводят время: воскуривают запрещенные препараты, жарят тушенку в камине 19 века и возлежат на антиквариате.

Как говорится, красиво жить не запретишь.

И я б так хотел. Но когда здание откроется для всех, а не только для гастарбайтеров - так и неизвестно. Хотя почему оно закрыто, я, в общем, сообразил.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как добраться до Талиц

На электричке с Ярославского вокзала до станции «Софрино», далее на маршрутке № 59 или на автобусе № 34 до остановки «Талицы», далее пешком 600 метров.

На автобусе № 388 от станции метро «ВДНХ» до остановки «По требованию», далее на маршрутке № 48 до остановки «Школа», далее пройти пешком 200 метров.

На автомобиле по Ярославскому шоссе до Московского малого кольца (А-107), далее повернуть по указателю на Софрино, затем повернуть направо по указателю на Талицы, далее прямо.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Куда еще поехать после усадьбы Аигиных

Портал "Путь-дорога" составляет маршрут очень экономно, так, что путь от точки до точки занимает совсем мало времени. Каких-то пятнадцать минут в пути от Талиц - и мы в Мураново. Здесь расположена знаменитая усадьба Тютчева, в которой поэт Тютчев никогда не бывал. В Мураново можно вкусно перекусить дворянской выпечкой по рецепту Баратынских, поиграть в крокет и обязательно заглянуть в усадьбу. Там чудеса и тайны, и, между прочим, рассказывают, что премьер-министр Британии Борис Джонсон приходится родственником Федору Тютчеву.

Из Мураново можно наведаться в село Радонеж, связанное с жизнью одного из самых почитаемых русских святых – Сергия Радонежского. Здесь чудесные виды, водяное колесо, чистая вода из источника и вкусный, хотя и странноватый общепит под названием "Славянский гриль".

Подробнее о маршруте можно узнать на сайте проекта "Путь-дорога".