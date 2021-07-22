Мать семерых "детей-Маугли" из Рузы готовятся лишить родительских прав

По словам соседей, 45-летняя выпивающая женщина и ее новый сожитель не пускали детей в дом и те были вынуждены жить то в сарае, то в шалаше на берегу реки.

В Департаменте труда и соцзащиты Москвы прокомментировали историю семерых детей, которых обнаружили в сарае недалеко от подмосковной Рузы. Несовершеннолетние, которым от 6 до 16 лет, оказались прописаны в столице.

Напомним:

- О ужасной ситуации, в которой оказались дети, сообщили жители поселка Брикет.

- По словам соседей, 45-летняя выпивающая женщина и ее новый сожитель не пускали детей в дом и те были вынуждены жить то в сарае, то в шалаше на берегу реки.

- Подкармливали несовершеннолетних местные жители, они же иногда приносили им одежду.

- В таких условиях дети прожили около месяца.

Позже стало известно, что ранее семья какое-то время жила в Москве, дети даже прописаны в столице. Однако в апреле 2018 года мать увезла детей в Брикет.

«В этот период в отношении матери трижды составлялись административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - говорится в сообщении департамента. - Женщина не создала условия для жизни и развития детей, злоупотребляла алкоголем, ребята целыми днями находились на улице без ее надзора, ели нерегулярно, стирали одежду в речке».

Двое из семерых (самые младшие) не были записаны в образовательные учреждения, остальные дети регулярно прогуливали школу.

Сейчас детей изъяли у женщины и перевезли в детскую больницу.

Как стало известно, 19 июля подмосковная Комиссия по делам несовершеннолетних другого региона 19 июля направила в опеку Москвы ходатайство - просят запустить дело о лишении родительских прав.

«Вопрос дальнейшего жизнеустройства детей будет решаться в ближайшее время», - сообщили в ведомстве.

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