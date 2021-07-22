По каким пунктам иска России в Европейском суде Украине не отвертеться: Водная блокада Крыма и русский язык

Крым, ноябрь 2020 г. Строительство нового 19-километрового водовода на Бештерек-Зуйском водозаборе. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Почему Украину будет сложно привлечь к ответу за убийство людей в одесском Доме профсоюзов и расстрелы на Майдане в беседе с Радио "Комсомольская правда" объяснили политологи Георгий Бовт и Игорь Шатров.

«Всякому терпению приходит конец!» Так прокомментировала поданный Россией в Европейский суд по правам человека иск к Украине официальный представитель МИДа Мария Захарова. По её словам, это обращение не просто заявление или пресс-релиз, а «материалы, которые содержат факты. Этих фактов за много лет накопилось тонны». Теперь эти тонны будут рассматривать судьи.

При этом Захарова отметила, что Россия и раньше обращалась по этим же вопросам в различные инстанции, в том числе и на Украине, но результата так и не добилась:

- Мы поняли, что эту стену пробить не представляется возможным. Весь объём информации теперь пойдёт в ЕСПЧ. Полная безнаказанность киевского режима, которой он буквально упивался, а также международные структуры, которые закрывали глаза на бесчинства киевского режима, развязали ему руки.

«УКРАИНА БУДЕТ ОБЯЗАНА ОТВЕТИТЬ»

Россия воспользовалась своим правом обратиться в Страсбургский суд и ЕСПЧ, отметил в эфире Радио "Комсомольская правда" Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Особенно важен тот факт, что в ЕСПЧ обратилась именно Гепрокуратура, а не какая-то негосударственная правозащитная организация. Потому что это ведомство как раз и занимается расследованием преступлений против человека и на Майдане, и в Крыму, и на Донбассе. Ей же и поручено представлять интересы России в этой организации.

Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Теперь суд будет обязан детально рассмотреть все наши претензии и документы, - отмечает Шатров. - Это не обсуждение статей журналистов, фотографий в социальных сетях, не заявления политиков. Это документ, составленный с нормами международного права, где Генпрокуратура РФ указывает госоргану Европы: вот, в стране под названием Украина совершались вот такие преступления против собственности, против человека, нарушения прав человека, преследования журанлистов. Разбирайтесь.

В первую очередь, по словам эксперта, будет информационный эффект. Это важно, но не главное, чего добивается Россия:

- Мы рассчитываем не просто на разговоры, а что представители ЕСПЧ, судьи, чиновники, начнут отвечать на вопросы Генпрокуратуры. Уже не получится так просто отмахнуться. И мы рассчитываем, что в адрес Украины будут высказаны требования и им придется отвечать. Теперь уже перед судом по правам человека. А насколько сколько я знаю, украинская конституция предусматривает соблюдение решения всех международных договоров в первую очередь. И решение ЕСПЧ, той самой Европы, в которую они так стремятся, они просто не могут не исполнить.

ТЕПЕРЬ НАДО ЖДАТЬ

В то же время, скорых решений ждать не стоит, считает журналист Кирилл Вышинский. У себя в телеграм-канале он напомнил, что дела, особенно межгосударственные, в этой структуре могут тянуться десятилетиями:

- Дело "Кипр против Турции" рассматривалось 20 лет. С 94-го по 2001 - по сути жалобы с вынесением общего вердикта. В 2014 было окончательное решение по размерам компенсации Кипру со стороны Турции за урон, нанесённый в Северном Кипре - 90 млн.евро. Так что у жалобы России по поводу нарушения прав и свобод на Украине быстрого решения не будет. Не очень хорошая новость.

Журналист Кирилл Вышинский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но есть и хорошая новость, считает Вышинский. Что решение всё-таки будет:

- Решение точно будет, пусть даже через годы. Уверен, оно должно быть справедливым - с признанием ответственности за все нарушения на территории Украины.

ПРИЗНАЮТ НЕ ВСЁ

В иске России 10 пунктов:

- гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращения, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;

- гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества при обстрелах ВС Украины сопредельных территорий РФ;

- практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих, включая политиков, журналистов и рядовых граждан;

- дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка, в том числе из сферы образования;

- дискриминация российских компаний и предпринимателей;

- лишение жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;

- водная блокада Крыма;

- нападение на дипломатические, консульские и иные представительства РФ на Украине;

- крушение самолёта MH17, когда власти Украины не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий;

- отсутствие необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершённых преступлений.

Но на удовлетворение всех из них рассчитывать не стоит, считает журналист и политолог Георгий Бовт:

- О дискриминации по языковому и национальному принципу, есть в чем покопаться. По тому, как там третируются разные СМИ в зависимости от политической лояльности. Пункт о том, что Украина не закрыла воздушное пространство во время боев – он имеет под собой основание. Есть даже гражданский иск родственников жертв авиакатастрофы, которые имеют такой же иск к Украине. Еще перекрытие Северо-Крымского канала.

Политолог, журналист Георгий Бовт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самые сильные позиции России — в пункте про водную блокаду Крыма. Потому что страдают мирные жители, которых Украина считает своими гражданами:

- Канал был. Он ведет к жителям, которых Украина считает своими гражданами официально, на минуточку. Поэтому она для собственных граждан по своему же законодательству перекрыла воду. На каком основании? Мне кажется, довольно уязвимая позиция у Киева. И Европейский суд по правам человека может, например, вынести постановление об обеспечительных мерах на время рассмотрения дела. То есть заставить открыть канал. И они, скорее всего, выполнены Киевом не будут, если будет такое решение. Это мы все понимаем.

Самые спорные пункты, по мнению Бовта — про Донбасс и Майдан:

- Мне кажется, что тут попахивает демагогией. Это дело касается внутренних событий на Украине. И при всем омерзительном отношении, например, властей к трагедии в Доме профсоюзов, иностранные государства вряд ли что-то тут могут предъявить.

А ЧТО У НИХ?

Иск не прошел незамеченным и на самой Украине. Глава МИДа Дмитрий Кулеба, видимо, забыв, что он украинский чиновник, а не пресс-секретарь ЕСПЧ, заявил, что никаких шансов на удовлетворение нет:

- Я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенной, и подана она Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа, у этого представления не будет.

А министр культуры Украины Александр Ткаченко, видимо, этот институт занимается правами человека в незалежной, назвал обращение России «признаком слабости»:

- Россия, которая не признает решения ЕСПЧ, внезапно вспомнила и решила обратиться в ЕСПЧ в связи с Украиной, - заявил Ткаченко. - В общем, свалить с больной головы на здоровую. Все то, в чем обвиняют Россию: разжигании розни, обстрелах территорий, аннексии Крыма, в сбитии боинга МН17 - кремлевцы на полном серьезе решили подать в Европейский суд. Предлагаю расценивать эту чушь как признак слабости.

Очевидно, что господин Ткаченко, забыл, что «сильная» Украина подала уже 19 исков к России в тот самый Европейский суд. Последний — из-за «политических убийств оппонентов». Каких убийств и каких оппонентов, в этом документе не говорится. Впрочем, как и всегда — никакой конкретики.

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