Жалоба «Россия против Украины» подана в Европейский суд

Место крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines у села Грабово Фото: EAST NEWS

Составлением и подачей этого многостраничного документа занималась Генпрокуратура РФ, на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Нарушения и преступления, описанные в этой жалобе, «относятся к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014».

Любопытно, что на протяжении 7 лет, украинская сторона не чувствовала за собой никакой вины в происходящем и любила посмеяться над «ватными» политиками, которые пытались как-то предостеречь братьев-украинцев. Но, украинские власти считали, что никаких последствий для них не будет, кроме гневных заметок в российской прессе.

Действительно, новость, даже самая гадкая и шокирующая, сейчас живет не больше суток. И мало кто знал, что российские следователи все это время собирали материалы о всех совершенных Украиной преступлениях. Например, журналисты КП, передали в СК фото и видеоматериалы обстрела поселка Семеновка в Донбассе «не конвенционными боеприпасами», минометными минами снаряженными фосфором.

А когда мы нашли погибшего фотокора Андрея Стенина, то передали следователям видео и фото с места обнаружения убитого коллеги. Но, кроме Стенина, под поселком Дмитровка, армия Украины расстреляла еще десятки машин с беженцами. И в момент обнаружения останков Андрея, трупы местных жителей еще были в машинах, разбросанных по шоссе и в поле, совсем рядом с границей с Россией – люди пытались бежать от войны… Все это фиксировались и сводилось в массив доказательной базы, на которой, в итоге и выстроились обвинения в преступлениях, предъявленные Украине.

Но, для ЕСПЧ это называется – «жалоба».

Сгоревший «Рено» Логан с останками журналисты «Комсомолки» обнаружили вместе с коллегами из Lifenews Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В ЧЕМ ОБВИНЯЕТСЯ КИЕВ?

В жалобе в ЕСПЧ «Россия против Украины», речь идет не только о воинских преступлениях на Донбассе, они занимают от силы треть обвинительных материалов. Жалоба разбита на «основные группы»:

1. Ответственность властей Украины за гибель, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми на площади Независимости в Киеве, в доме профсоюзов в Одессе и на Донбассе.

Особо отмечено, что правоохранительные органы Украины отказались расследовать и расстрел «Небесной сотни» на Майдане, и поджог десятков людей в «Доме профсоюзов» в Одессе...

«Антитеррористечской операций» (АТО) Украины на Донбассе посвящен целый раздел жалобы. Кроме многих тысяч фактов обстрелов домов мирных жителей, зафиксирован умышленный характер деяний украинских военнослужащих, на примере «преднамеренного вывода из строя «Донецкой фильтровальной станции», снабжающей водой 350 тысяч человек. Террор и внесудебные расправы украинских спецслужб в прифронтовой зоне. Похищение граждан России с территории самой России. Наконец, факты обстрелов российской территории украинской артиллерией, гибель российских таможенников от артобстрелов со стороны Украины летом 2014-го.

2. Ответственность Украины за гибель 298 человек – пассажиров рейса МН17.

По этому пункту, Украина обвиняется, как минимум, «в незакрытии воздушного пространства в зоне боевых действий».

http://www.kp.ru/share/i/4/2192904/big.jpg

3. Подавление свободы слова путем запрета работы СМИ, преследование журналистов.

На Донбассе были убиты 4 российских журналиста. 3 журналиста были похищены «Нацгвардией» - за них требовали выкуп. Указами президентов Украины – Порошенко и Зеленского - на Украине были ликвидированы десятки СМИ. Причем, эти факты попали и в отчеты Мониторинговой миссии ООН, но никаких мер принято не было.

4. Дискриминация русскоговорящего населения, притеснение русского языка.

В «Жалобе» обозначен момент начала дискриминации русского языка – законы «Об образовании» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Причем дискриминацию русскоязычного населения отмечали и документах Венецианской комиссии и в резолюциях ПАСЕ. Россия перечисляет пункты Конвенции, которые нарушила Украина и резюмирует: «Административное ущемление прав русскоязычных жителей Украины это системная практика».

5. Блокирование Северо-Крымского канала, как основного источника пресной воды для жителей Крыма.

Днепр – трансграничная река, берущая начало в России. Перекрытие подачи пресной воды из Днепра – месть за политическую позицию жителей Крыма. Ущерб, который Украина нанесла этим Крыму уже оценен – 819,5 млрд. рублей. Нарушены права 2,5 миллионов человек, нарушены 4 статьи Конвенции. Еще в 2016 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека потребовало от Украины расследовать «водную блокаду» Крыма, но Украина отмахнулась.

6. Нападения на дипломатические и иные представительства России на территории Украины.

В этой группе сразу несколько нарушений. Нападения на представительства и российских граждан, повреждение собственности диппредставительств, уничтожение автотранспорта. И полное бездействие украинских властей, хотя нападавшие, как правило не скрывали, в каких украинских националистических организациях они состоят. И даже охотно комментировали эти нападения в прессе. Генпрокуратура РФ направляла властям Украины 33 запроса о правовой помощи. Ни один не был исполнен. Ни один организатор этих нападений не был привлечен к ответственности. Из чего в жалобе России в ЕСПЧ, делается вывод, что отказ от расследования терактов в отношении граждан РФ, имеющих статус дипломатов и пользующихся международной защитой – административная практика властей Украины. Здесь нарушены сразу 7 статей Конвенции, не говоря уже о единой договоренности всего человечества: дипломаты неприкосновенны. Эту договоренность выполняли даже в фашистской Германии, а на Украине – нет.

ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ

Можно не сомневаться, что на Украине эту жалобу России в ЕСПЧ попытаются перевести в издевательский юмор. А зря. Это юридический выверенный ультиматум Украине. Ультиматум, поданный в организацию, которая позиционирует себя, как арбитр в правовых вопросах Европы. Конечно, Украина сделает вид, что не обратит никакого внимания на резолюции ЕСПЧ по жалобе «Россия против Украины». Даже если это будут самые грозные и гневные резолюции в истории ЕС. Их непременно высмеют на украинских ток-шоу. И тогда Украине придется обижаться только на саму себя – у России появится юридические основания, требовать и добиться от Украины соблюдения прав и основных свобод человека. Или начать роспуск самого проекта «Украина - это Анти-Россия» как такового.

СПРАВКА "КП"

Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Это международное соглашение вступило в силу в 1953 году. Сейчас его подписали 47 стран Европы. Россия ратифицировала этот соглашение в 1998 году, Украина – на год раньше. Конвенция устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывает государства, ратифицировавшие Конвенцию, гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. В практике ЕСПЧ были дела, в которых нарушались гражданские и политические права этнических групп: «Ирландия против Великобритании» или «Австрия против Италии».