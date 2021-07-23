Лето кончилось: в Италии вводят санитарные пропуска для привившихся от ковида

Вот и закончилась «итальянская оттепель». Несмотря на клятвенные заверения в том, что Италия не будет вводить санитарные пропуска по французским лекалам, вчера правительство решило: сегрегации — быть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот и закончилась «итальянская оттепель». Несмотря на клятвенные заверения в том, что Италия не будет вводить санитарные пропуска по французским лекалам, вчера правительство решило: сегрегации — быть.

Именно так воспринимают случившееся многие местные жители, говоря об «украденном» лете, ведь именно с 15 августа начинается традиционная отпускная пора, длящаяся с Феррагосто (Успение Богородицы) по конец самого знойного месяца на Апеннинах.

И вот именно к этому празднику местные власти подготовили для граждан неожиданный «подарок» - начиная с 6 августа для всех старше 12 лет становится обязателен так называемый «зеленый паспорт», - сообщает агентство «ANSA».

Документ будет необходим для посещения закрытых помещений ресторанов и баров, театров, кино, бассейнов, спортзалов, выставок, ярмарок, парков развлечений, соревнований и любых публичных мероприятий. Правда столики на открытом воздухе все же оставили в распоряжении всех желающих — на них нормы не распространяются, как и на общественный транспорт, включая поезда и самолеты.

Но по поводу последних пунктов власти еще не приняли окончательного решения — возможно дополнительные ограничения будут введены и здесь.

Получить заветный пропуск можно уже после первой дозы вакцины, переболевшим, а также сдавшим отрицательный тест на коронавирус. Правда действовать он будет всего 48 часов. Также предусмотрена выдача специальных сертификатов для тех, кому прививаться нельзя по медицинским показаниям.

Но как и где будут выдавать это «освобождение» ясности пока нет, равно как и понимания на какой срок вводятся «санитарные пропуска». Скорее всего — до окончания чрезвычайного положения, вчера же продленного до 31 декабря.

Нововведение властей в первую же ночь спровоцировало протесты в ряде крупных городов страны. Так, в Турине площадь Кастелло в считанные минуты заполнилась манифестантами — по оценкам полиции там собралось не менее 2000 человек. Люди скандировали «свобода», а генерала Фильюоло, чрезвычайного комиссара по чрезвычайным ситуациям, попытавшегося взять слово попросту освистали.