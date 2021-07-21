Во Франции вступили в силу ограничения, против которых протестуют тысячи антипрививочников

Свободолюбивые французы ответили на введение ковидных пропусков протестами Фото: REUTERS

Начиная со среды 21 июля 2021, чтобы жить полной жизнью, гражданам Пятой республики нужен сертификат вакцинации, отрицательный тест или подтверждение того, что человек недавно переболел коронавирусом. На основании этого гражданину выдается особый документ — так называемый ковидный пропуск.

На такие жесткие меры власти страны пошли из-за очередной (кто-то их еще считает?) волны ковида. Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что за сутки зарегистрировано 18 тысяч новых заражений.

По сравнению с семи тысячами случаев, которые фиксировали неделей ранее, это очень пугающая цифра.

- Такого мы раньше никогда не видели, - признался Веран. - Дельта-вариант дает куда больше случаев заражений, чем было с другими штаммами коронавируса.

Власти Франции решили реагировать на распространение нового вида заразы. Президент Эммануэль Макрон заявил, что к сентябрю должны пройти вакцинацию все работники медицинской отрасли. Если откажутся, им придется увольняться.

Свободолюбивые французы ответили на введение ковидных пропусков протестами. Сотни людей вышли на улицы практически во всех крупных городах страны. С ними не церемонились: например, несколько митингов разогнали с помощью водометов.

И это еще не дошло до самых жестких ограничений. Пока непривитые не смогут сходить в кино или театр, а также посетить музеи. Согласитесь, не попасть в парижский Диснейлэнд, конечно, грустно, но не смертельно. Другое дело, что в ближайшие недели власти планируют обсудить дальнейшее закручивание гаек. Если переломить ситуацию не получится, непривитые не смогут зайти в рестораны и кафе, торговые центры и даже поезда с самолетами. Вот это уже серьезно. Правда, видя вставший на дыбы народ, власти сомневаются, стоит ли прибегать к настолько серьезным мерам.