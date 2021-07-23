Детский омбудсмен про детей-маугли из Рузы: «Никто их не выгонял»

По словам соседей, 45-летняя выпивающая женщина и ее новый сожитель не пускали детей в дом и те были вынуждены жить то в сарае, то в шалаше на берегу реки.

«Комсомольская Правда» узнала новые подробности о жуткой истории, которая произошла в подмосковном поселке Брикет под Рузой. Там, напомним, нашли 7 детей в возрасте от 6 до 16 лет, которые, как утверждают соседи, целый месяц прожили в сарае, потому что мама и ее новый сожитель не пускали их в дом. Говорят, что местные жители подкармливали детей и давали им одежду, а родная мама, пьющая, появлялась с едой лишь изредка.

История очень запутанная. Те же соседи, например, утверждают, что семья долгое время жила в том самом Брикете в квартире биологического отца детей, но в 2020 году он умер и всю семью выставили из жилища, потому что они там не были прописаны.

И вот еще интересная деталь: хотя нашли этих детей-маугли в Подмосковье, но выяснилось, что у них есть московская прописка. Поэтому всех семерых временно изъяли именно в московскую больницу. И решение по их будущему будут принимать столичные службы.

- В целом дети находятся в удовлетворительном состоянии, здоровы, - рассказала «Комсомольской Правде» детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

- Непонятно, как эту семью могли выставить в Брикете из квартиры умершего отца. Семеро несовершеннолетних!

- Такой информации, что их кто-то откуда выставил, у нас нет. Вообще, вся вчерашняя информация была во многом утрированной. Нам известно, что вся семья, включая маму и детей, официально зарегистрирована в Москве. У них есть двухкомнатная квартира в столице. В Подмосковье, насколько я понимаю, они выехали на лето.

- Мама детей действительно сильная пьющая?

- Я опираюсь на факты. У меня на руках документы, переданные из органов опеки Подмосковья - их сотрудники ни разу лично не зафиксировали, что женщина во время их визитов была пьяная. Поэтому всю эту информацию нужно проверять.

Вчера, напомним, стало известно, что подмосковные органы опеки попросили своих московских коллег поднять в суде вопрос о лишении 45-летней женщины родительских прав. Ранее в области на нее трижды составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- Я все-таки за то, что в этой истории нужно досконально разобраться. Тут все-таки решается судьба такого количества детей, - говорит Ольга Ярославская. - Нужно точно понимать, можем ли мы сохранить эту семью, есть ли у матери ресурсы, чтобы выполнять свои родительские обязанности. Возможно, ей нужно помочь найти работу, получить какое-то дополнительное профессиональное образование. Как вы знаете, по закону нельзя разлучать родных братьев и сестер. И если ее все-таки лишат родительских прав, вряд ли найдется какой-то отважный опекун, который возьмет на себя ответственность за такое количество детей. Значит они будут обречены жить до совершеннолетия жить в приюте?

Тем временем полиция завела на многодетную мать уголовное дело.

- В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в поселке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Наказание по этой статье - штраф до 100 тысяч рублей, до 400 часов обязательных работ или лишение свободы до 3 лет.

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