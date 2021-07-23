Начнут ли камеры штрафовать за выключенные фары с сентября в России

В 12 регионах страны, начиная с осени этого года, комплексы видеофиксации смогут использовать для «наказания» автолюбителей за езду с выключенными фарами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителей в очередной раз напугали. Сообщили, что в 12 регионах страны, начиная с осени этого года, комплексы видеофиксации смогут использовать для «наказания» автолюбителей за езду с выключенными фарами. Ну, то есть не просто фиксировать отсутствие ближнего-дальнего света, но и передавать данные о нарушении. Чтобы «забывчивый» водитель был наказан рублем за то, что выехал на дорогу без огоньков.

Сообщения об этом взорвали информационное пространство.

В Москве, которая в эту потенциальную дюжину «регионов-передовиков» вроде бы вошла, камер с функцией распознавания подобного нарушения уже понатыкано – хоть половником ешь. А именно - не менее шестисот!

И что характерно, один из руководителей компании-оператора, которая обслуживает более полутора тысяч таких комплексов видеофиксации, заявил, что, собственно, новых камер даже и ставить не придется. Мол, «мы просто дообучим нейросеть».

Ну, то есть вопрос пытаются представлять чисто технологическим. Но так ли это?

Помимо российской столицы в число регионов, где уже через полтора месяца эта система могла бы заработать, потенциально включают также Ульяновск и Тверь, Иркутск и Красноярск, Крым и Кабардино-Балкарию, Волгоград и Омск.

Хотя информация вызвала бурю обсуждения в сообществах автолюбителей, каких-либо официальных комментариев от силовиков оперативно не последовало.

Отчего так? Может, потому, что за этим шумом реальных мер на дорогах не последует? Ну, этой осенью-то точно?

«КП» обратилась за комментарием к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину.

- Антон, так что, действительно с сентября начнут штрафовать по сигналам камер за не включенные фары?

- Торопиться не будем. Я предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны.

- С какой?

- Производители камер проявляют удивительную активность. Они предлагают резко повышать штрафы за превышение скорости. Следом - предложение радикально увеличить штраф за использование телефона за рулем. Теперь предлагают наказывать по новому составу, по фарам.

- Все в этом мире не просто так?

- Лично мне кажется, что есть некая стратегическая компания информационная. Которая введется по популяризации камер.

- А их надо популяризировать?

– По данным камер у нас уже выписывается 87% штрафов. Почему МВД не комментирует эту историю? Подозреваю, если крестовый поход производителей камер продолжится, то процент штрафов, которые собирают сотрудники ГИБДД снизится еще больше.

- Это грозит чем?

- У финансово-экономического блока правительства появится основание заговорить о дальнейшем сокращении ГИБДД. Что нежелательно.

- Те, кто делают камеры, обязаны активно продвигать их "новый функционал"?

- Коммуникация производителей направлена на глав муниципалитетов. На региональные власти. Они рассказывают о преимуществе своего продукта. О том, что с помощью их изделий можно будет выдавливать большее количество штрафов. Идущие в бюджеты разных уровней.

Ну вот теперь - еще и за фары.

- Кстати, о невключенных фарах. А фиксация камерами этого нарушения может служить основанием для выписывания штрафа?

- Может. В нынешней редакции КОАПП ничего ограничивающего на этот счет нет. Камеры могут передавать подобную информацию.

- Но у нас же не камера выписывает штраф, а сотрудник.

- Да. И есть разъяснения Верховного суда, что если камера отвечает ряду критериев, то она является специализированным средством. А значит, ее данные могут использоваться без вызова человека в органы полиции. То есть, если вас сняли на обычную камеру или на камеру у человека в руках - вас должны вызвать в подразделение, куда пришли эти материалы от камер. И там составить протокол. Но это случается редко. И если повестка до человека не доходит – то ничего и не происходит.

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