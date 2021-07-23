Россияне стали тратить в два раза больше на элитную недвижимость за границей

Эксперты изучили интерес к зарубежной недвижимости со стороны русскоязычных инвесторов и выяснили: спрос в 2020 году снизился примерно на 20%. Фото: Shutterstock

СПРОС УПАЛ, ЗАТРАТЫ ВЫРОСЛИ

Пока одни россияне сметают с полок кнопочные мобильники по полторы тысячи рублей, другие озабочены не менее важным вопросом: куда бы пристроить полмиллиона евро? И ответ у них, как правило, однозначный - купить недвижимость за рубежом. А что границы закрыты - так-то для простых смертных. Богатым проще: нанял частный самолет, полетел куда надо и купил себе виллу-другую.

Это подтверждают данные исследования, которое провело международное агентство недвижимости Tranio. Эксперты агентства изучили интерес к зарубежной недвижимости со стороны русскоязычных инвесторов (имеются в виду покупатели из нашей страны и СНГ, но преобладают среди них россияне). И выяснили: спрос в 2020 году снизился примерно на 20%. Не так уж и сильно, учитывая ситуацию с границами. При этом средняя сумма денег, потраченных на покупку недвижимости за границей, выросла аж вдвое - с 300 тысяч евро в 2019 году до до 620 тысяч евро в 2020-м.

Откуда такой рост? Как объясняют авторы исследования, пандемия отсеяла в основном покупателей «с небольшим бюджетом». Ну типа тех, кто покупал домики у моря в Болгарии, потому что это дешевле, чем жилье в Крыму. К тому же время для отдыха на «зарубежной даче» нынче неподходящее из-за ковидных ограничений, при этом обслуживать недвижимость и платить за нее налоги надо, как и прежде. По тем же ковидным причинам подобные «дальние дачи» сложно сдать в аренду: непонятно, когда в курортные городки опять массово поедут туристы.

А вот покупатели более солидной и дорогой недвижимости никуда не делись - с их стороны спрос не уменьшился. Поэтому средняя сумма покупки и выросла: дешевую «недвижку» не берут, дорогая все так же популярна. И речь не только о домах и квартирах: кроме жилья, наши небедные соотечественники активнее всего приобретают за рубежом отели, торговую недвижимость (магазины, супермаркеты, торговые центры) и земельные участки под застройку.

ЗАЧЕМ ИМ ВСЕ ЭТО?

Эксперты Tranio опросили покупателей заграничной недвижимости и выяснили: главная причина такого шага - получить вид на жительство или гражданство другой страны. Именно ради этого 56% опрошенных готовы вкладывать такие деньги. Все остальные мотивы — инвестиции, сохранение нажитого непосильным трудом — уже вторичны.

Кстати, программы «золотой визы» - вида на жительства за инвестиции в недвижимость - сейчас существуют в Греции, Испании, Португалии и других странах. Смотрю рекламный проспект одной из компаний, которая оказывает помощь в такого рода предприятиях. Заманивают, в частности, хорошим медицинским обслуживанием, европейским образованием для детей, ну и возможностью без проблем передвигаться по всем странам Европы и находиться там сколько угодно времени.

Вложения в страны, где таких программ нет, часто связаны с желанием создать себе за рубежом «запасной аэродром». Для этого и покупают россияне не только квартиры и дома, но и коммерческую недвижимость типа отелей или магазинов — это позволит не только жилье, но и получать доход в облюбованной стране.

Главная причина покупки заграничной недвижимости - вариант получить вид на жительство или гражданство другой страны. Фото: Shutterstock

- Многие состоятельные россияне планируют на пенсии поселиться на Лазурном Берегу или в других премиальных локациях Франции, поэтому уже сейчас наращивают там активность, - поясняет управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько россияне тратят на недвижимость в разных странах

Страна и расходы на покупку в евро

Болгария - 180 тыс.

Таиланд - 200 тыс.

Черногория - 230 тыс.

Финляндия - 230 тыс.

Венгрия - 300 тыс.

Грузия - 300 тыс.

Турция - 300 тыс.

Греция - 350 тыс.

Латвия - 480 тыс.

Испания - 560 тыс.

Хорватия - 580 тыс.

Португалия - 750 тыс.

Кипр - 770 тыс.

Франция - 770 тыс.

Великобритания - 830 тыс.

Чехия - 830 тыс.

Италия - 1 млн 140 тыс.

Мальта - 1 млн 500 тыс.

США - 1 млн 500 тыс.

Германия - 1 млн 890 тыс.

Австрия - 3 млн

По данным Tranio.ru за 2020 год.