«Бабушкины телефоны» снова в моде: почему россияне скупают кнопочные мобильники, и сколько они сейчас стоят

Пока вы третий год выплачиваете кредит за новый мобильник, в моду вошли - нет, прямо-таки ворвались - кнопочные телефоны Фото: Shutterstock

Шах и мат, охотники за новыми моделями Айфонов и Самсунгов! Пока вы третий год выплачиваете кредит за новый мобильник, в моду вошли - нет, прямо-таки ворвались - кнопочные телефоны. Те самые, которые вы еще недавно брезгливо именовали «звонилками» и «бабушкиными телефонами».

Вот какие данные по российскому рынку «бабушкофонов» приводит группа М.Видео-Эльдорадо: за первое полугодие россияне купили более 3 млн кнопочных мобильников на 4,5 млрд рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то продажи выросли на 7% в штуках и на 20% в деньгах. По данным аналитиков, популярность кнопкофонов выросла впервые за последние 10 лет. При этом средний чек на покупку такого мобильника с прошлого года не изменился.

Почему же россияне вновь воспылали любовью к трубкам из прошлого? Как объяснил нам руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, «бабушкофоны» так популярны в наше время из-за отличного соотношения цены и качества. Стоят они дешево, при этом современные модели кнопочных телефонов «умеют» очень много. Например, за 1500 рублей можно купить кнопочный мобильник, в котором есть ВотсАпп. Но бывают звонилки и достаточно дорогими. Например, легендарная Nokia 3310 — мечта каждого студента нулевых годов — стоит от 4 до 6 тысяч рублей. Сегодня он выпускается с двумя симками и в разных цветах, есть даже красненький. Бывают кнопочные телефоны и за 7-9 тысяч. Но все же основная масса стоит 1500-3000 рублей.

- Поскольку такой телефон стоит копейки, его берут просто про запас, «чтобы было». И в этом нет ничего удивительного. Загляните в квартиры, вы увидите склады тушенки, гречки и туалетной бумаги, - говорит Сергей Половников. - Кнопочные устройства покупают в основном для разговоров. Но их не берут на замену смартфонам. Дело не в экономии, людям нужно дополнительное устройство связи, которое просто будет звонить, которое не нужно постоянно подзаряжать, которое везде работает. И используется оно не так часто.

- А может, люди стали избегать навороченных телефонов, потому что боятся утечек персональных данных?

- Кнопочные телефоны покупают не потому, что беспокоятся о безопасности. Если человек боится утечки данных, он вообще не пользуется мобильным телефоном, который сам по себе небезопасен. Если люди захотят за вами следить, они сделают это вне зависимости о того, какой у вас телефон, - «успокоил» Сергей Половников.

Есть и еще одна причина роста популярности простых звонилок. Директор направления «Цифровая техника» Группы М.Видео-Эльдорадо Никита Тихвинский объяснил, что такие аппараты покупают с самыми разными целями: и для детей, и для пенсионеров, а также на замену стационарному домашнему или рабочему телефону.

- В сфере услуг возросло число сотрудников, которым требуется недорогое устройство для связи. Также такие мобильные устройства интересны пользователям, которые в отпуске или в поездке не хотят рисковать своим смартфоном и взамен на время берут кнопочный телефон, - говорит Никита Тихвинский.

КОНКРЕТНО

Топ-5 самых популярных кнопочных телефонов

Itel IT2163 - 690 рублей

Nokia 105SS TA-1203 - 1 190 рублей

Nokia 105 DS 2019 - 2 690 рублей

F+ F196 - 690 рублей

Philips Xenium E169 - 1 990 рублей

По данным М.Видео-Эльдорадо за 6 месяцев 2021 года.