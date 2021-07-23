В Афганистане обезглавили переводчика, работавшего на США: Америка бросила тех, кто работал на нее

Талибы (организация запрещена в РФ) обезглавили переводчика, который долгие годы сотрудничал с американцами.

«Талибан»* (запрещен в РФ) начал мстить афганцам, которые последние 20 лет работали на американские войска в стране. Сообщается о первом случае жестокой казни человека. При этом Вашингтон пока не предпринимает никаких усилий, чтобы защитить тех, кто помогал им в афганской кампании.

Сохаил Пардис выехал из относительно безопасного Кабула в соседнюю провинцию, чтобы забрать оттуда свою сестру. Предлог благовидный – вместе отпраздновать Курбан-Байрам, один из главных праздников в исламе. На деле же Пардис хотел оставить ее в Кабуле.

Поездка должна была занять 5 часов, но мужчина застрял на блокпосте «Талибана»*. Сейчас группировка контролирует большинство районов и провинций Афганистана. Встречаться с талибами Пардису, мягко говоря, не хотелось. За несколько дней до той поездки он признался друзьям, что получает письма с угрозами. Дело в том, что около полутора лет он сотрудничал с американским контингентом в Афганистане: работал на них переводчиком. И вот талибы, которые стремительно занимают страну после ухода американцев, прознали об этом.

- В письме его назвали американским шпионом, глазами США в Афганистане, неверным. И пообещали убить его и всю его семью, - рассказал CNN друг переводчика Абдулах Аюби.

Что именно случилось с Пардисом, вряд ли можно утверждать уверенно. Но факт, что до пункта назначения он не добрался и домой в Кабул не вернулся. Жители городка, возле которого талибы выставили свой блокпост, рассказывают такую историю: поняв, что впереди талибы, мужчина надавил на газ и попытался прорваться. Боевики открыли огонь по его машине и смогли пробить шины. Когда Пардис остановился, его вытащили из машины и обезглавили.

Людей, подобных Сохаилу Пардису, в Афганистане тысячи. За 20 с лишним лет присутствия в стране американских войск многие успели поработать на дядю Сэма переводчиком, клерком, обслуживающим персоналом. И они больше всего боялись ухода американцев. Те обещали было позаботиться о своих союзниках, но во время отступления, которое иногда напоминает просто бегство, видимо, слово уже не сдержат.

Талибы* в свою очередь публично заявили, что не причинят вред афганцам, работавшим на США. Но им верят еще меньше. Так что уже порядка 18 тысяч жителей Афганистана подали документы на специальную мигрантскую визу, которая помогла бы им выбраться в Штаты.

Известно, что Вашингтон пытался пристроить сотрудничавших с ним афганцев в соседние страны, но никто не согласился, даже за хорошие по меркам Центральной Азии деньги. Все боятся навлечь на себя гнев «Талибана»*.

Уже порядка 18 тысяч жителей Афганистана подали документы на специальную визу, которая помогла бы им выбраться в Штаты. Фото: REUTERS

- Сейчас рассматриваются варианты устройства афганцев и их семей, - туманно заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. – Мы изучаем возможности перемещения этих людей.

Почти 20 тысяч афганцев обивают все возможные пороги и записывают обращения с призывами к президенту США Джо Байдену вытащить их из страны, где им почти наверняка грозит гибель.

*Группировка признана террористической и запрещена на территории РФ.