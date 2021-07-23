Хмурая туча поможет погасить пожар инфляции: что значит новая брошь Эльвиры Набиуллиной

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 23 июля. Фото: Youtube

Такого сильного повышения не было с конца 2014 года. И это вполне объяснимо. Рост цен вот-вот выйдет из-под контроля. Поэтому ЦБ пытается играть на опережение и сбить инфляционную спираль. Получится ли это?

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ?

На этот вопрос в ЦБ уже неоднократно отвечали. Основная причина - дисбаланс между спросом и предложением. Первый резко вырос, а второе за ним не успевает. Когда цены начинают расти быстрее, чем раньше, срабатывает психология. Люди боятся, что рост цен не остановится и они не смогут купить то, что хотели, по выгодной цене.

- Когда люди ожидают более быстрого роста цен, они решают делать крупные покупки раньше. И используют для этого как сбережения, так и заемные средства. Потребительское кредитование вновь достигло весьма высоких темпов, - пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 23 июля.

По ее словам, это произошло в том числе из-за более дешевых ставок по кредитам. А также из-за того, что ставки по вкладам стали низкими. И люди решили снять сбережения, чтобы потратить их на покупку товаров. Это стало дополнительным «топливом» для инфляции. В итоге больше всего подорожали стройматериалы, мебель, автомобили. Чтобы остановить дальнейший рост цен, нужно сделать кредиты менее, а депозиты - более выгодными.

- Требуется создать условия для повышения склонности к сбережению. А для этого нужен более высокий уровень процентных ставок. Мы не должны мириться с высокими инфляционными ожиданиями, чтобы они не заякорились на этом высоком уровне и нам не пришлось потом сильнее повышать ключевую ставку, - пояснила Набиуллина.

ЧЕГО ЖДАТЬ В БУДУЩЕМ?

На днях Росстат опубликовал обнадеживающую статистику - за неделю с 13 по 19 июля цены наконец упали. Падение было микроскопическим - всего на 0,01%. Но есть шанс, что в июле-августе произойдет долгожданная дефляция и по итогам года общий рост цен останется в районе 6%, не выше. Тем не менее в ЦБ пока радоваться не спешат. Нужно посмотреть, насколько устойчивой будет тенденция.

- Годовая инфляция в течение ближайших месяцев, скорее всего, будет находиться где-то вблизи достигнутых уровней (6,5% по последним данным Росстата. - Ред.), во многом из-за эффекта базы. Снижение ценового давления будет видно с осени, - пояснила председатель ЦБ.

Давать прогнозы на ближайшее будущее Эльвира Набиуллина не стала. То ли поднимут ставку на следующем заседании, то ли оставят как есть. Слишком много неопределенности, в том числе из-за коронавируса и геополитики. Одно понятно - в ближайший год-полтора ставка точно будет на 1 - 2% превышать официальную инфляцию. В связи с этим большинство экспертов считают, что она может еще немного подняться - например, до 7% годовых к концу года. И вряд ли быстро опустится.

- По нашему уточненному прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6 – 7% годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий, замедления инфляции, ставка вернется в свой долгосрочный, нейтральный диапазон. Этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5 – 6% при инфляции вблизи 4%, - пояснила Набиуллина.

ЧТО ЗНАЧИТ НОВАЯ БРОШКА?

По традиции на этой пресс-конференции глава Центробанка была в новой брошке. На лацкане черного блейзера разместилась серая туча с тремя летящими из нее каплями дождя. Вот что она может означать:

1. Погасить «пожар» инфляции

Туча может символизировать действия ЦБ, который не стал ограничиваться небольшим повышением ставки. Долгожданный дождь должен сбить жару на потребительских рынках и погасить пожар инфляции.

2. Осень близко

В сентябре станет понятно, получилось ли у Центробанка побороть инфляцию. В ЦБ надеются, что в ближайшие пару месяцев цены снизятся благодаря сезонному фактору. И ажиотаж на перегретых рынках спадет.

3. Не забудьте зонтик

Ситуация на мировых финансовых рынках ухудшается, подкрадывается новая волна коронавируса, инфляция разгоняется по всему миру. Когда есть опасность попасть под дождь, лучше иметь при себе зонтик. Например, подушку безопасности, состоящую из трех разных валют - рублей, долларов и евро.

Напомним, начиная с прошлого года Эльвира Набиуллина надевает символическую брошку на каждую пресс-конференцию, посвященную изменению ключевой ставки. Украшение либо объясняет уже принятое решение, либо дает сигнал на будущее.

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