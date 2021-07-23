Ключевая ставка Центробанка выросла до 6,5% годовых: Как получить максимальный доход по банковским вкладам

Центробанк поднял ключевую ставку до 6,5% годовых. Фото: Shutterstock

Центробанк поднял ключевую ставку до 6,5% годовых. Решение об этом приняли на совете директоров ЦБ в пятницу, 23 июля. Это уже четвертый этап повышения в этом году и, возможно, не последний. Таким образом регулятор борется с растущей инфляцией. Как в таких условиях спасти деньги от обесценивания и что сделать, чтобы получить более высокий доход по вкладам?

Деньги должны работать

Когда цены в магазинах растут все быстрее, этот принцип становится еще актуальнее. Если у вас есть сбережения, в таких условиях глупо держать их дома или на обычном текущем счете в банке. Лучше разместить под процент. Тем более что открыть вклад сейчас проще простого. Он хотя бы частично спасет деньги от инфляции. А если подходить к выбору банка и вклада с умом, можно получить максимально возможный доход.

Шаг 1. Определитесь с суммой

Для начала нужно понять, сколько средств вы можете отложить на будущее. Вклады обычно можно открыть с минимальными сбережениями - от тысячи рублей. Но чем больше сумма, тем больше процент.

Шаг 2. Подумайте о сроках

Раньше доход по вкладу зависел от срока. Чем больше он был, тем выше процент. Но в последние годы ситуация поменялась. Инфляция в стране падала - и банкам было невыгодно брать на себя повышенные обязательства на долгие годы. Сейчас все снова по классике. Инфляция растет - и доход по более долгосрочным вкладам тоже. К примеру, если вклад на полгода можно открыть под 5 - 5,5% годовых, то на три года - под 6 - 7%.

Шаг 3. Найдите самые высокие ставки

Сравнивать банки и их условия стало довольно просто. В интернете полно агрегаторов, где можно отсортировать вклады по доходности и куче других параметров. Правда, там не обходится без рекламы и скрытых нюансов - вроде обязательства оформить страховку жизни ради получения более высокой ставки. Это нужно учитывать при выборе.

Шаг 4. Поймите, как вам нужны опции

Это может быть услуга пополнения или частичного снятия. Первая нужна для тех, кто планирует откладывать деньги с каждой получки и наращивать сбережения на вкладе. Вторая - для тех, кто хочет подстраховаться на случай форс-мажоров. Тогда можно будет снять часть денег со вклада и не терять при этом накопленные проценты. Правда, минус таких многофункциональных вкладов в том, что проценты по ним ниже.

Шаг 5. Выберите самый удобный банк

С одной стороны, можно искать наиболее выгодные варианты. Но это не всегда удобно. Приходится тратить кучу времени, чтобы снять наличные, отнести деньги в отделение банка и открыть там вклад. Наиболее рабочий вариант - выбрать вклад в одном из тех банков, где вы уже обслуживаетесь. Тогда это можно сделать удаленно. Просто нажать кнопку в приложении и перевести деньги с текущего счета на вклад. Тем более что за открытие онлайн-вкладов некоторые банки дают повышенные ставки.

Шаг 6. Откройте вклад, или несколько

Как говорится, один вклад - хорошо, а пять - лучше. Если сумма позволяет, разбейте ваши сбережения не несколько вкладов. Возможно, даже в разных банках. И откройте их на разные сроки. Много времени это не займет. Если открывать вклады онлайн, на это уходят считаные минуты. Плюс такой лестницы вкладов в том, что можно и максимальную доходность получить (если открывать обычные срочные вклады - без дополнительных опций), и доступ к части денег сохранить, если они вдруг срочно понадобятся.

Шаг 7. Повторите упражнение

Ключевая ставка ЦБ продолжает расти. Многие эксперты считают, что она может повыситься в этом году до 7% годовых. При этом ставки по вкладам поднимаются с небольшим опозданием. Чтобы не упустить прибыль, желательно следить за тем, что будут предлагать банки в ближайшие месяцы. И перекладывать деньги туда, где они принесут максимальный доход.

ГРАФИКА

Как растет ключевая ставка в этом году

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P.S. Средние ставки по вкладам в банках, как правило, равны ключевой ставке. Где-то больше, где-то меньше.

По данным ЦБ.

КСТАТИ

Сбережения застрахованы, но не полностью

Выбирайте вклады только в тех банках, которые участвуют в государственной системе страхования вкладов (под эгидой госкорпорации АСВ). Если такой банк лишится лицензии, все накопления вернут. Но есть ограничение - не больше 1,4 млн рублей на одного клиента.

Есть и повышенная страховка - до 10 млн рублей. Но она полагается только при определенных условиях. Например, если получили большую сумму в наследство или от продажи жилья, а также если внесли ее для покупки квартиры в новостройке (по счетам эскроу). Важный нюанс - деньги вернут лишь в том случае, если они поступили на счет не раньше, чем за три месяца до банкротства банка. То есть, больше этого срока держать такие суммы в одном банке не рекомендуется.

ВОПРОС РЕБРОМ

Какой должна быть заначка?

Как советует большинство экспертов по финансовой грамотности, в кубышке должно лежать от 3 до 6 месячных расходов семьи. К примеру, если совокупный доход мужа и жены составляет 50 тысяч рублей, то на вкладе в банке должно лежать от 150 до 300 тысяч рублей. Это и есть тот самый неприкосновенный запас, который лучше хранить консервативно - на вкладе в банке.

Выбор валют - на усмотрение хозяина денег. В идеале большую часть средств лучше держать в рублях, а остальное (20 - 30%) - в долларах или евро. Правда, есть один нюанс. По валютным вкладам в банках сейчас почти не платят проценты. А предсказать, как будет меняться курс в будущем, довольно сложно. Есть вероятность, что доллары и евро за год не подорожают. В итоге инфляция съест часть сбережений.

Если хотите более высокую доходность, попробуйте индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему можно получить и доход от облигаций (он сравним с процентами по вкладам), и налоговый вычет (13% от вложенной суммы). У этого инструмента есть свои ограничения и нюансы. Но в качестве дополнения к традиционным вкладам вполне подойдет.

СОВЕТЫ «КП»

Как превратить накопления в привычку

Как добиваться финансовых целей? Ответ прост - всегда копить. Доходы должны каждый конкретный месяц и каждый конкретный год превышать расходы, а не наоборот. А свободные деньги должны всегда работать на хозяина, вкладываться в активы и приносить пассивный доход.

При этом уровень зарплаты не важен. Конечно, пять тысяч долларов - это больше, чем 50 или даже 30 тысяч рублей. Но главное - какая доля от этих денег у вас остается после вычета всех расходов, есть ли у вас сбережения и активы, которые приносят пассивный доход.

Правда, будем реалистами. Многих из нас подводит самодисциплина. Вроде и понимаем, что нужно отложить деньги, но сорваться очень легко. Особенно если есть соблазн получить мгновенное удовольствие от желанной покупки. Чтобы не подключать каждый раз силу воли и бороться с собственными желаниями, нужно сформировать привычку или призвать на помощь технологии.

Пользуйтесь простым правилом. Хотя бы 10 - 15% откладывайте сразу, как только получили зарплату. Живите только на оставшиеся деньги. Для максимальной эффективности настройте постоянное поручение в своем банке (это можно сделать онлайн). Пусть определенный процент с каждого вашего дохода сразу же отчисляется на накопительный счет или пополняемый вклад. Сами не заметите, как на нем накопится приличная сумма. При этом оставшиеся деньги можете с удовольствием тратить без остатка и не корить себя за транжирство.

Такая стратегия беспроигрышна и безболезненна. Это как съесть не всю шоколадку сразу, а только 80% от нее. Разве вы станете от этого менее счастливым? Вряд ли! Но за счет постоянных сбережений сохраните возможность есть сладкое на протяжении вей жизни. Что бы ни случилось.