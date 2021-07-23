ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 6,5%.

Расширение спроса идет более высокими темпами, чем наращивание производства, что может привести к продолжительной инфляции. Решение Центробанка повысить ключевую ставку направлено на ограничение этого риска, сообщается на сайте регулятора.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от складывающейся ситуации и приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики, отмечается в сообщении.

Напомним, 11 июня 2021 Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%.

Как писал сайт kp.ru, повышать ключевую ставку ЦБ начал весной 2021 года. За три заседания показатель увеличился на 1,25 п.п. - до 5,5% годовых.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в стране уже достигнут, и после прохождения плато она начнет возвращаться к 4%. Тем не менее по итогам первого полугодия показатель составил 6,5%, что является худшим результатом с 2016 года.