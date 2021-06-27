Дом, квартиры и даже зарплата в "Доме-2": что будет делить с мужем подавшая на развод Ксения Бородина

Ксения Бородина разводится с мужем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Бородина все-таки разводится с мужем после шести лет брака. Знакомые уверены: ведущая "Дома-2" устала терпеть гулящего супруга, который, к тому же, ничего не зарабатывает. Но если причины разлада - это только догадки, которые ни одна из сторон не подтверждает, то совместное имущество пары - вовсе на тайна за семью печатями. Сайт kp.ru узнал, чем владеют пока еще законные экс-супруги, и как могут поделить нажитое имущество.

Главный актив семьи Омаровых (после свадьбы в 2015 году Ксения официально сменила фамилию, однако, для удобства осталась Бородиной в Инстаграме и телеэфирах) - загородный дом в элитном подмосковном поселке, который супруги купили вскоре после свадьбы. Особняк на 216 "квадратов" тогда обошелся паре почти в 20 миллионов рублей плюс ремонт - по самым скромным оценкам, 10 миллионов. В нем есть все для комфортной жизни: четыре спальни, большая гостиная, три ванных комнаты, две гардеробные, просторная столовая и терраса. Причем, как уверяла Ксения, за этот дом Курбан Омаров заплатил из собственного кармана.

Кроме того, в браке телеведущая приобрела, как минимум, две квартиры в столице для дочерей - 12-летней Маруси и 5-летней Теоны. "Приданым" для младшей наследницы Бородина похвасталась прошлым летом, намекнув, что детские апартаменты оформляет сразу в собственность дочек: мол, мало ли, какие мужья им достанутся в будущем...

Между тем, еще до брака телеведущая стала обладательницей двухкомнатной квартиры в элитном доме на Мичуринском проспекте, тогда как Курбан Омаров, приехавший покорять Москву из Дагестана, заработал лишь на скромное жилье в не самом престижном районе Бибирево. Кстати, за эту квартиру муж телеведущей давно не платил: в этом году из-за долга по коммунальным платежам в 32 тысячи рублей он даже попал в "черный список" судебных приставов.

Дела у Омарова, по данным kp.ru, идут из рук вон плохо: из шести компаний, которые он в разное время учредил, на плаву осталась только одна, и та некоммерческая, - Музей танца "Лезгинка" в Махачкале. Видимо, телезвезда пыталась помочь мужу зарабатывать: в одной из своих торговых фирм Бородина назначила Курбана гендиректором, однако, этот бизнес вскоре прогорел. К слову, у самой ведущей бойко идет разве что реклама в Инстаграме: четыре ее конторы - ресторан, маникюрный салон и другие - закрылись одна за другой.

Зато в соцсетях Бородина заколачивает прилично: по данным Forbes за прошлый год, рекламируя всевозможных финансистов, маркетологов и прочих афе... дельцов, Ксения получила около 770 тысяч долларов (это более 55 миллионов рублей). Кроме того, бессменная ведущая "Дома-2" хорошо получает на телестройке: до переезда с ТНТ Бородина имела зарплату в 2 млн рублей, а с апреля этого года - около 1 млн в месяц.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как поделят богатства?

- Прежде всего, надо отметить: делить супруги будут только то, что приобретено в браке. Их личное имущество, купленное до свадьбы, разделу не подлежит, - комментирует kp.ru адвокат Андрей Алешкин. - Второй важный момент - есть ли у супругов брачный контракт. При наличии контракта имущество делится согласно договору (самый распространенный вариант: то, что записано в браке на одного из супругов, остается в его собственности. - Ред.), а при его отсутствии - поровну между мужем и женой, то есть 50% на 50%. При этом делить придется даже деньги на банковских счетах. Если жена зарабатывала больше мужа, ей придется отдать часть своих денег, так как все это нажито в браке, а бюджет семьи по закону у нас совместный.

Адвокат Андрей Алешкин.

Далее: что касается имущества, записанного на детей или других родственников, оно остается законным владельцам. Как правило, запись на других лиц - это способ избежать попадания имущества в раздел общего между супругами, ведь в этом случаи сложнее доказать, что недвижимость, например, приобреталась на совместные деньги. В любом случае, если есть документальные подтверждения, что деньги давались одним из супругов и далее были записаны на иных лиц, то свое право придется доказывать уже в суде.