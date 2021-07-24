«Анечка родила мне сына»: Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Сергей Безруков и Анна Матисон снова стали родителями. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Безруков принимает поздравления с пополнением в семействе: актер стал отцом в пятый раз. Жена 47-летнего артиста Анна Матисон родила ему сына. Радостными новостями Безруков поделился в Инстаграме, сфотографировав в больничной палате Анну с новорожденным младенцем на руках.

- Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом, - рассказал режиссер.

Радостными новостями Безруков поделился в Инстаграме, сфотографировав в больничной палате Анну с новорожденным младенцем на руках. Фото: Инстаграм.

О том, что у звезды сериала «Бригада» скоро появится еще один наследник, стало известно в начале июля. 38-летняя Анна скрывала от публики свою беременность и рассекретила ее уже на солидном сроке. Об «интересном положении» жены объявил сам Безруков, опубликовав в Инстаграме ее снимок с округлившимся животом.

Для Анны это третий ребенок, супруги уже воспитывают пятилетнюю дочь Марию и двухлетнего сына Степана. У Безрукова также подрастают двое детей от отношений с актрисой Кристиной Смирновой - 12-летняя Александра и девятилетний Иван. А вот в браке с первой женой Ириной Безруковой артист так и не обзавелся наследниками.

Роман Сергея Безрукова и Анны Матисон разгорелся в 2015 году во время их совместной работы над фильмом «Млечный путь». Съемки проходили на Байкале, и, по словам знакомых пары, Сергея и Анну сблизила романтика великого озера, а так же общие интересы – оба были очень увлечены новой работой. Влюбленные поженились 11 марта 2016 года, после того, как артист развелся с Ириной Безруковой.

О том, что у звезды сериала «Бригада» скоро появится еще один наследник, стало известно в начале июля. Фото: Инстаграм.

О старших детях актера долгое время ничего не было известно. Сенсационная новость о том, что у Сергея подрастают внебрачные сын и дочь, появилась в 2013 году. В то время он был женат на Ирине Безруковой, поэтому, по вполне понятным причинам, предпочел сохранить рождение наследников в тайне. Об Александре и Иване журналистам проговорился их дедушка – отец Сергея. Оказалось, Безруков долгое время жил на две семьи: в Москве – с Ириной, в Санкт-Петербурге – с Кристиной Смирновой. Лишь в прошлом году Сергей решился публично рассказать о своих старших детях.

- Да, у меня есть еще дети. Действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней. Это две разных жизни. Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное. Я не снимаю с себя ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их. Это очень важно - не сравнивать и не противопоставлять их друг другу ни в коем случае, - рассказал актер в одном из интервью.

Напомним, Сергей Безруков был женат на Ирине Безруковой с 2000 по 2015 год. Супруги поженились, когда актер снимался в сериале «Бригада». Они расстались после страшной трагедии – у Ирины погиб единственный сын. На похороны пасынка Сергей не пришел. Как раз тогда он снимался на Байкале в фильме «Млечный путь» и влюбился в Анну Матисон. Безруков решил не прерывать съемки и не лететь в Москву на похороны.