Клава Кока потратила на юбилей два миллиона: Билан плясал с Седоковой, а Галич хорошо заработала

Клава Кока потратила на праздник больше двух миллионов рублей. Фото: Instagram

Певица Клава Кока шумно отметила 25-й день рождения. Организацию доверили агентству блогера Иды Галич, она заодно и провела праздник. Вечеринка обошлась имениннице недешево, но Клава может себе позволить дорогие развлечения. И не только это - недавно она подарила себе элитную недвижимость в Москве.

Клавдия – певица с Урала, Кока – творчески псевдоним, настоящая фамилия артистки Высокова. Карьеру она строит давно и успешно в Москве в Black Star. 25-летие певицы отмечали на свежем воздухе – арендовали открытую веранду Rose Bar на крыше Вегас Крокус Сити. Там есть бассейн, поставили сцену, организовали бар и фуршетную зону. Коктейли лились рекой, как и щедрые тосты. Дима Билан наговорил имениннице комплиментов, пожелал пройти легко испытание «медными трубами». Хороводы водили под его хит «Невозможное возможно», сам Дима болтал и танцевал с Анной Седоковой и другими коллегами. Друг Клавы певец Niletto тоже много выступал, не пил – демонстрировал сложные танцевальные «па», отжимался и периодически окунался в бассейн, куда в конце вечера прыгнула и именинница. Клава спела свои хиты «Краш», «Покинула чат».

Поздравить певицу пришли – Егор Крид, Анна Седокова, Юлианна Караулова, Саша Спилберг, Карина Кросс, Лилия Абрамова (Татарка FM) и еще человек двадцать модных у молодежи блогеров и музыкантов. Ида Галич гордится, что ее агентству доверили организовать этот праздник. Хорошая «визитка» для будущих клиентов развивающегося бизнеса Галич. Ида шутит: «Проведу и оттанцую ваш день рождения. Дорого!» Ее услуги и правда стоят не дешево – гонорар за ведение мероприятия, процент за организацию: потянет на два миллиона. У Клавы звездные друзья пели бесплатно, платила именинница за аренду площадки, банкет, услуги агентства. Праздник закончился за полночь салютом и песнями под гитару у бассейна.

Подарков было много, но самый долгожданный презент от друзей – белое пианино.

Отрывок из праздничного меню бара

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Креветки в стиле «том-ям» - 690 руб.

Магаданские креветки (за 100 г) – 350 руб.

Салат с осьминогом – 1450 руб.

Лосось на углях – 1300 руб.

Стейк ribeye (300 г) – 2600 руб.