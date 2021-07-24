Киев забыли спросить: Что происходит на Украине после сделки США и Германии по "Северному потоку -2"

США и Германия достигли соглашения о "Северном потоке - 2" Фото: REUTERS

Украина мобилизует лучшие интеллектуальные силы после того, как США и Германия достигли соглашения о "Северном потоке - 2", которое было воспринято в Киеве как стратегическое поражение. Патриоты с окончательно пораженным головным мозгом требуют объявить войну "стране-агрессору" за то, что она может перестать платить за транзит своего газа в Европу. И никого такая постановка вопроса не смущает. Вопрос, почему не Германии или не США, цинично проигнорировавших указание МИД Украины: "Ни слова об Украине без Украины"? Но такой вопрос тоже не возникает. В Киеве готовы взять победу деньгами, но денег тоже никто не дает и не обещает.

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба, не отошедший еще от Евро-2020 и продолжающий мыслить футбольными категориями, выдал на-гора спич в духе футбольного фаната, а не руководителя дипломатического ведомства.

- Вчера игра с основного времени просто была переведена в овертайм, но у нас еще есть два тайма, а если нужно, то и серия послематчевых пенальти, для того чтоб защитить максимально интересы Украины, - заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина-24". - Поэтому не нужно расценивать немецко-американское заявление как конец истории, еще впереди очень много вещей, в том числе сертификация "Северного потока – 2", страхование и, главное, очень много вопросов насчет того, как будут выполняться те вещи, которые записаны во вчерашнем немецко-американском заявлении.

Ага, Германия и европейские энергетические компании-гиганты, которые вошли в проект, прямо сейчас и с разбега остановят весь процесс, простятся с инвестированными деньгами и с запланированными доходами, чтобы Украина могла бить какие-то "пенальти" по газопроводу. Дмитро, извини, но вас не то что на игру, вас даже на стадион не пустили. Причем, не Москва это сделала, а Берлин и Вашингтон. И не футбол это, а, скорее, шахматы, в которых Киев оказался в цугцванге, когда каждый последующий ход лишь ухудшает ситуацию.

Впрочем, в реальности даже Кулеба понимает, что проигран не просто этот матч, а весь турнир, а потому единственное, что ему остается, так это плакаться и нажимать на оттоптанную Украиной мозоль безопасности. И Украины, и европейской.

- Немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока – 2", и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности, - резюмировал он.

Но Украина не была бы Украиной, если бы не разработала сразу несколько альтернативных фантастических планов. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук, посетовав, что украинская ГТС может превратиться в самую большую кучу металлолома в мире, если не будет загружена, тоже в телеэфире предложил "простое решение", как этого избежать.

- Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, – это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, поставляя газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара, - заявил очередной альтернативно одаренный.

"Газовый хаб Европы"? А, извините, это когда и кем был построен трубопровод между Украиной и Турцией? А в курсе ли "слуга народа", что для приема сжиженного природного газа (СПГ) надо иметь в порту соответствующую инфраструктуру и где-то неподалеку терминал, строительство которого обойдется в стоимость, не меньше, чем иной газопровод.

Или тут, как в анекдоте: "Мое дело – стратегическое решение, я его вам сказал, а остальные мелочи утрясайте сами".

Самое простое решение – прекратить шантаж, закончить с русофобством и наладить действительно взаимовыгодное коммерческое сотрудничество никому из "светлых умов" Украины в голову не приходит. Поэтому так и будут мечтать и удивляться, почему в очередной раз ничего не получилось.