Украина задохнулась от зависти к «Северному потоку»

Cоглашение между Германией и США по вопросу "Северного потока - 2" стало холодным душем для Киева. Фото: REUTERS

Вместо бессмысленно агрессивных заявлений о соглашениях по поводу «Северного потока-2» Украине стоит задуматься о создании трехстороннего консорциума с участием Евросоюза, Киева и Москвы. Об этом заявил Виктор Медведчук – глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Он подчеркнул, что соглашение между Германией и США стало холодным душем для Киева. И предложил, учитывая «абсолютный проигрыш» Украины как следствие дилетантского подхода нынешних киевских властей к международным отношениям, все-таки реализовать проект трехстороннего консорциума по транспортировке голубого топлива через территорию республики.

О том, что такой проект консорциума был предложен еще 20 лет назад, в интервью «КП» говорил 21 июля эксперт торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

Инициативу Медведчука «Комсомолка» попросила прокомментировать ведущего эксперта Финансового университета РФ Игоря Юшкова.

- Виктор Медведчук предложил вернуться к идее трехстороннего консорциума по газу…

- Думаю, никакой консорциум никто создавать сейчас не будет. С российской стороны точно. Это фантастическая история. Добровольно, без принуждения входить в такой консорциум никто не станет. Тем более, платить за это большие деньги.

Ведущий эксперт Финансового университета РФ Игорь Юшков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это никому не выгодно, кроме Киева?

- Интерес к украинской ГТС может возникнуть, только если возникнут гарантии загрузки. Газпром таких гарантий пока не дает. Он вообще не обязан подписывать никакой долгосрочный контракт после 2024 года.

- Разве любая третья сторона может брать на себя обязательства по заключению соглашения между Москвой и Киевом по транзиту российского газа в Европу? С какой такой радости?

- В истории еще не было такого прецедента. Чтобы третьей стороной вводились санкции против компании, владеющей контрольным пакетом. Думаю, такого и не случится. Германия будет постоянно проводить такие встречи. Да, Берлин обязался собрать всех и переговорить по данной проблеме. Но Украина сможет сохранить транзит при нескольких условиях.

- Каких?

- Если она конструктивно подойдет к переговорам. Вот мы сядем все втроем - и немцы скажут, сколько именно они хотят потреблять газа. И другие страны скажут, сколько они хотят его потреблять - в своих прогнозах. Государства возьмут на себя обязательства. Что они в любом случае купят этот российский газ – по принципу «бери или плати». И тогда Газпром возьмет на себя условия «качай или плати». И все гарантируют объемы закупок. Ну, а мы гарантируем объемы закачки.

- Европейцы легко смогут это обеспечить?

– Прокачку через украинскую ГТС и покупку нашего газа? Если постараются. Но пока такого желания со стороны коммерческих компаний Европы мы не видим. Европейцы должны показать, сколько именно они готовы потреблять.

– А украинцы?

- Они должны показать, какие у них действующие трубы есть для перекачки. И после того, как все это решится, Украина должна разобрать остальные, ненужные для транзита трубы. Ведь система в советское время была рассчитаны на 180 млрд кубометров прокачки в год.

- А сейчас?

- В разы меньше. Ну и зачем распылять средства на трубы, которые никому не нужны? Надо оптимизировать украинскую ГТС.

- Самый реальный сценарий?

- Прокачка сохранится, если Киев сохранит транзит нашего газа в Молдавию, Румынию и Венгрию. И даст нормальный тариф на прокачку. Но ведь Румыния уже снабжается через «Турецкий поток». Ну и зачем Бухаресту Киев? Надо сесть и переговорить - кто сколько будет запитываться?

- И сколько в итоге?

- 10 млрд кубометров газа в год. Максимум. А в Западной Европе нет бурно растущего рынка газа. Наоборот, они говорят, что потребление снижается. К 2030-му они откажутся от ископаемых источников энергии.

- А мы?

- Мы меняем маршруты доставки газа. Не знаю, как Германия будет отказываться от декарбонизации. От угольной и газовой генерации. Смогут ли они и то, и другое заместить? Большие сомнения есть насчет возобновляемых источников энергии. Значит, понадобится собственная добыча газа.

- Но в северо-западной Европе добыча падает?

- Именно! Нидерланды перестали быть добытчиками газа. Для себя и Европы. Закрывая Гронинген. Британцы - сокращают добычу. И Норвегия – тоже сворачивает. Все сокращают добычу, кто добывал газ и нефть в Северном море. Посмотрим, как они будут активно «декарбонизироваться». Каждый следующий шаг станет все дороже и дороже.

- Ну и зачем тогда люди вроде Медведчука говорят о возвращении к идее консорциума?

- Идею консорциума сейчас лоббирует Киев. Мы не хотели бы этим заниматься. Мы вложили много денег в создание обходных газопроводов. С 2009-го года была идея о маршрутах доставки нашего газа в Европу.

- Минуя украинские маршруты?

- Да. Тогда и был построен «Северный поток -1 ». А потом появились «Турецкий поток» и «СП-2». И какой смысл нам был вкладываться в идею создания консорциума за счет наших десятков миллиардов долларов?

- Ну а Европе нужны эти обязательства?

- Даже если украинскую ГТС передадут потенциальному консорциуму бесплатно - ее же все равно придется содержать кому-то. А это - миллиарды долларов.

- Кто заплатит?

- Германия отвечает за экономику всего Евросоюза. Ей и придется платить. При конфликте интересов Украина в любом случае лишилась бы транзита. И возник бы дефицит газа на рынке Европы.

- Россия давно хотела диверсифицировать поставки газа в Европу.

- Это верно с точки зрения энергобезопасности Германии и всей Европы. Ведь Берлин отвечает за развитие экономики всего Евросоюза. Вот потому немцы и уперлись рогом в соглашении с США.

- Транзит через Украину снизится в любом случае?

- Украина в любом случае лишилась бы части транзита. Наш газ идет через Турцию, он идет через Балтику в Германию, и Киеву пора с этим смириться.