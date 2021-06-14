Украина намерена получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2"

Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после реализации проекта "Северный поток — 2". Он отметил, что намерение США компенсировать Украине потери от запуска проекта "выросло".

"Ничто не решено, пока не решено окончательно", — сказал дипломат в интервью немецкому изданию Welt.

По его словам, Берлин и Вашингтон ведут переговоры по "Северному потоку — 2", но Киев в них не принимает участие. Кулеба подчеркнул, что Украина обдумает предложение о компенсации, если такое поступит.

"Но мы не будем безоговорочно соглашаться на то, что нам предложат", — сказал Кулеба, отметив, что российский газопровод "Северный поток — 2" представляет экономическую угрозу и угрозу безопасности.

"Поэтому мы говорим, что трубопровод нужно использовать как рычаг, чтобы сподвигать Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины", — считает глава ведомства.

Напомним, что газопровод "Северный поток - 2" протянется от России до Германии по дну Балтийского моря. Общая протяженность составит 2,5 тысячи километров. США активно выступает против проекта, потому как рассчитывает поставлять в Европу свой природный сжиженный газ. Но европейские государства отмечают, что в перспективе строительство и поставки газа по газопроводу "Северный поток - 2" будут дешевле. США неоднократно вводили против проекта санкции. Строительные работы приостанавливались из-за боязни партнеров попасть под американские рестрикции.