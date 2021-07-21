Путин и Меркель обсудили «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Политики обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в правительстве ФРГ.

Сообщается, что главы России и Германии также обсудили реализацию минских соглашений по Украине и вопросы двусторонней повестки.

- Во время телефонного разговора речь шла о реализации минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Также темой беседы глав двух государств стали энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2». Обсуждались и двусторонние вопросы, - сообщила в ходе беседы с журналистами представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня в американской государственном департаменте заявили, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу «Северный поток – 2».