Актер Том Круз решил отдохнуть на яхте Романа Абрамовича

Круза доставили на борт лодки тайно, однако журналисты успели заметить звезду Фото: EAST NEWS

Звезда Голливуда Том Круз отдыхает от съемок седьмой части боевика «Миссия невыполнимо» на яхте Triple Seven, которая, по заявлениям СМИ, не так давно сменила владельца и теперь принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

На данный момент роскошная яхта с легендарным актером на борту находится на территории Великобритании у берегов графства Корнуолл.

Известно, что недельная аренда 68-метрового плавсредства обходится около полумиллиона долларов.

Яхта спущена на воду в 2006 году в Германии, оборудована баром, кинотеатром, спортзалом, джакузи, солнечной террасой, каютами для приема 12 гостей и считается одной из самых дорогих в своем классе. В 2013 году ее приобрел российский миллиардер, совладелец компании Evraz Александр Абрамов почти за почти 40 миллионов евро, а в 2018 году он же выставил ее на продажу за 44,9 миллиона евро.

Круза доставили на борт лодки тайно, однако журналисты успели заметить звезду. По словам источника Daily Mail, актер во время съемок очередной серии «Миссии» контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. О самочувствии одного из самых высокооплачиваемых актеров мира ничего неизвестно, однако не исключено, что яхта станет его прибежищем на время вынужденной самоизоляции.

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