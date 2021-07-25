Малина – для сердца и мозга

Не забывайте хорошо промывать ягоды перед едой Фото: pixabay.com

В России большое распространение получила садовая малина. Наиболее популярные сорта: Новость Кузьмина, Награда, Рубин, Усанка, Прогресс и др. Садовая малина содержит сахара (до 9%), органические кислоты (около 2%), пектиновые вещества и витамины (С, В, В2, В6, РР, Е, каротин). Вкусные и ароматные ягоды используют в свежем виде, из них готовят варенье, желе, пастилу.

Все знают, что варенье из малины – проверенное средство при простуде. А чем еще может помочь эта ягода?

Улучшает работу мозга. Благодаря антиоксидантам малина помогает избежать возрастных ухудшений памяти. Кроме того, эта ягода способствует росту новых нервных клеток в головном мозге, сообщает сайт здоровое-питание.рф.

Снижает сахар в крови. Пищевые волокна и полифенолы в малине помогают снижать уровень сахара в крови, предотвращают его резкие скачки.

Защищает сердце. Если регулярно, понемногу есть малину, можно поддержать здоровье сердца. Исследования подтвердили, что употребление этой ягоды снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает накопление тромбоцитов и снижает кровяное давление.

Помогает похудеть. Эта ягода – отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Опыты показали, что животные, которые ели жирную пищу и при этом получали высокие дозы кетонов малины, набирали меньше веса, чем те, которые обходились без помощи малины.

Борется с артритом. Малина показала свою эффективность в профилактике и борьбе с артритом. Доказано, что экстракт ягоды уменьшает риск развития артрита, облегчает его течение, опухоль и разрушение суставов.

Защищает кожу от старения. Малина богата витамином С, который действует как антиоксидант, борется со свободными радикалами, улучшает выработку коллагена и нейтрализует негативное воздействие солнца на кожу.

На что обратить внимание при покупке?

Лучше покупать ягоды в контейнере из натуральных материалов (картона или щепы). Внутрь должен проникать воздух, например, через перфорацию на крышке. Перед покупкой потрясите коробку. Ягоды должны свободно перемещаться внутри. Если вы ощущаете, что ягоды склеились, откажитесь от покупки – это признак того, что ягоды поразила плесень. Ягоды должны быть чистыми, свежими, съемной зрелости, одного сорта, без повреждений и заболеваний. После покупки малину лучше съесть побыстрее, так как хранится она недолго. И не забывайте хорошо промывать ягоды перед едой.