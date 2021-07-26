Педагог по вокалу: Лобода сделала "плаксивость" своей фишкой, а Крид перешел на рэп и справляется

Певица Светлана Лобода Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за пандемии концертов у наших звезд мало. Но артисты выпускают новые песни, альбомы. Хиты и видеоклипы самых модных артистов набирают миллионы прослушиваний и просмотров. Мы попросили эксперта оценить с профессиональной точки зрения главные хиты этого лета – они в трендах в сети и в хит-парадах.

Специально для kp.ru модных музыкантов прослушала педагог по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова.

Егор Крид - «Pussi boy»

Егор Крид Фото: Борис КУДРЯВОВ

27-летний Егор Крид – ветеран среди модных молодых исполнителей, уже десять лет сочиняет и поет. Этим летом все обсуждают новый хит Крида, где он зацепил свою бывшую девушку поющего блогера Валю Карнавал – это ее творчество недавно раскритиковала Лариса Долина в интернет-шоу «Музыкалити». Валя Егору ответила, случился скандал – в итоге клип Крида «Pussi boy» первый среди музыкальных видео в трендах YouTube.

Юлия Таравкова: «Егор перестал петь (хотя у него неплохо получалось) и начал читать рэп. Сменил направление. Читает он хорошо: с ритмом, с дикцией все в порядке. Умело эмоционально вовлекает слушателей. Припев незамысловатый - всего из четырех нот. Все сделано в рамках этого жанра с ненормативной лексикой: как у всех реперов – творчество, рассчитанное на подростковую аудиторию. Ничего нового. Огорчает одно - хайп. Когда артист хайпится за счет других людей - сначала это была Нюша, но эта история уже никому не интересна. Теперь он решил поскандалить с другой бывшей девушкой. Когда артист создает себе рейтинг за счет скандалов – это значит, что он боится потерять интерес публики. Такой хайп - последнее, чем популярный музыкант пользуется, чтобы привлечь внимание толпы, получить интерес к треку. В данном случае интерес к скандалу и к персонам – его участникам обеспечил интерес и попадание песни в тренды. Повторюсь, что обычно артисты так делают, когда боятся, что их время прошло. Надеюсь, что Егора Крида не постигнет участь «татушек», которые добились мировой славы, благодаря креативу продюсера и команды. А их сольное творчество слушателям стало не интересно».

Джарахов&Markul - «Я в моменте»

Джарахов Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я в моменте» по десять раз за вечер крутят этим летом на всех звездных и не только вечеринках. Трек половину лета на первых местах в Apple Music, Spotify, Яндекс. Музыке и во всех инстаграмах страны. Исполняют блогер и рэпер Эльдар Джарахов и рэпер Markul.

Юлия Таравкова: «Это бомба! Музыкальное будущее за позитивным вайбом, которое настраивает волну слушателей на свет! Этот трек ждали многие, он дарит самое заветное состояние - не жертвы, а творца. Ощущение жизни в моменте, радости бытия и кайфа от того, что ты просто есть - можешь дышать, любить и всегда все можно изменить! Меня восхищают артисты, которые способны вдохновить, изменить твое грустное настроение. Будущее за артистами, умеющими с помощью своего творчества, своих песен менять состояние людей с минуса на плюс. А не наоборот! Люди слишком устали от грустных песен. Это лучший старт для громкого заявления о себе артистов».

Смотреть видеосюжет Джарахов & Markul - Я в моменте

«Artik&Asti» - «Истеричка»

«Artik&Asti» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Солисты самой популярной сейчас группы – Артем Умрихин и Анна Дзюба давно уже перебрались из Украины в Москву. В июне у них было три концерта подряд в «Крокусе», на которые билеты разобрали за два дня. Их хиты во всех хит-парадах и трендах.

Юлия Таравкова: «Вступление в новом хите по звукам практически такое же, как и в «Грустном дэнсе». И тема текста песни «Истеричка» таже - боль. Все одно и тоже по смыслу, по звуку - будто одна заезженная пластинка. Радует только солистка проекта - это уникальный тембр, который невозможно спутать с кем-то из других исполнителей. Большой диапазон - не все могут так свободно петь наверху и не кричать».

Смотреть видеосюжет Artik & Asti - Истеричка

Светлана Лобода - «Allo»

Светлана Лобода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Светланы Лободы сразу несколько громких премьер было за последнее время. Интересный клип вышел на трек «Аllo».

Юлия Таравкова: «С первых звуков трека я подумала, что сейчас зазвучит «Artik&Asti». Может показаться, что у этих артистов один аранжировщик. Когда я прочитала текст песни, то снова была неприятно удивлена - текст практически о том же, о чем поет вышеупомянутый дуэт. Несчастная женщина (обязательно в эмоциональной позиции жертвы) на танцполе танцует, встречает бывшего парня и страдает. «Плаксивость» Светланы Лободы слышится в голосе и это она сделала основной фишкой. Позиция по звуку немного завалена, но повторюсь - это уже имидж. Если в «Грустном дэнсе» в припеве Анна Дзюба уходит на верхние ноты, то в песне «Allo» снова разочарование: вся композиция вращается в удобном регистре (внизу), кульминации нет, музыкальная гармония очень примитивная. Песню спасает видеоклип и шикарная фигура Светланы».

Смотреть видеосюжет LOBODA - Allo

Зиверт - «Del mar»

Юлия Зиверт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эту певицу этим летом ждут на концертах и в дорогих турецких отелях, и на частных мероприятиях, а когда нет ограничений она собирает залы в регионах. В Москве Zivert поет 15 августа – билеты на модную певицу традиционно заканчиваются быстро.

Юлия Таравкова: «Прекрасный тембр певицы, очень модное звучание. Уже узнаваемый почерк, который Зиверт придумала с командой - коктейль из русско-английских текстов. Так вот его уже копируют многие артисты. Певица однозначно не однодневка, а хочется верить – артистка с большим будущим! У Зиверт красивый голос, она профессионально мягко поет верхние ноты, не кричит. В ее голосе нет напряжения, все вкусно, стильно и дорого. Имидж, прекрасный поставленный голос, красивое английское произношение, интересные небанальные тексты, умение красиво двигаться на сцене - залог успеха! В сценическом образе Зиверт сошлись романтичность прошлого века и экспрессивность нашего времени. Мне очень нравится ее месседж слушателям. Она – про любовь, принятие, мотивацию, всегда о светлом и никакой пошлости. Трек «Del mar» хочется слушать - это настроение лета, легкие звуки, мягкий вокал. И все очень стильно!»

Смотреть видеосюжет Zivert - DEL MAR

Моргенштерн – «Аристократ»

Моргенштерн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наш самый обсуждаемый рэпер меняется – Алишер готовится к свадьбе, Моргенштерн выпустил нетипичный для себя самого трек.

Юлия Таравкова: «Наконец-то новый звук от Моргенштерна. Что-то театральное и непохожее на себя прежнего! Каждый артист, который с юмором относится к своему «величию» обречен на успех. Несмотря на эпатажность и показную пошлость Моргенштерна с саквояжем из денег, продажных девушек и кристалла - я вижу нормальные человеческие ценности и умение посмеяться над собой. Его коллеги с таким же «набором рэпера» в текстах, действительно относятся к себе серьезно, по сто лет не меняя даже темы в треках - очень скучно. Моргенштерн - пока единственный эпатажный рэпер, который вызывает эмпатию в его стебе над всеми и над самим собой. Интересно наблюдать каким он станет лет через двадцать. Всегда привлекают внимание артисты, способные удивить публику непредсказуемостью».

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