Андрей Макаревич вспомнил, как пил с БГ и Виктором Пелевиным: «Нравится картина — не знакомься с художником»

Музыкант, лидер легендарной "Машины времени" Андрей Макаревич Фото: Иван МАКЕЕВ

Как бы не относились к Макаревичу патриотически настроенные граждане, а отказать в трезвости мысли Андрею Вадимовичу сложно. Вот недавно он назвал противников вакцинации идиотами. Ну разве не молодец? А в интервью Галине Юзефович объяснил, как относится к прививкам, как познакомился с Виктором Пелевиным и что смотрел во время локдауна.

ПРО ЖЕНУ

Жена Андрея Макаревича - профессиональный гид по экстремальным местами планеты. Фото: Instagram.com

«Во время пандемии жена настрадалась больше всего. Она же у меня профессиональный гид по экстремальным местами планеты. В позапрошлом году всего семь дней была дома. Все остальное время водила небольшие группы. И [во время локдауна] изгрызла локти — и мои, и свои. Тогда мы стали ездить внутри страны: я ей показал Золотое кольцо, Питер, Астрахань. Но все равно ждем — не дождемся, когда все это кончится. Собираемся рвануть в Марокко. У дома меня висит карта, где иголочками отмечены страны, в которых я был — их более 100. Очень хочется попасть в Антарктиду»

ПРО ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

Андрей Макаревич Фото: Instagram.com

«Видел его пару раз, да. Один раз его Борис Гребенщиков привел на концерт (не наш), это были давние времена. Было такое заведение «Бедные люди» на Ордынке — мы пошли туда, прилично выпили. Он большой. Неразговорчивый. У меня была такая теория: нравится картина — не знакомься с художником. Ты представляешь его совсем иначе. Но я разочарования не испытал, мне было очень интересно. Второй раз это было, когда приезжали Rolling Stones, был прием после концерта, и он (Пелевин) пришел с фотографией Вавилонской башни, потому что он был с родителями был у развалин этой башни — и хотел показать Джаггеру это фото. Ведь их программа называлась Bridges To Babylon (седьмой студийный альбом RS 1997 года). И он очень огорчился, что Джаггер без интереса посмотрел на эту фотку. А его же все дергали, хотели сфотографироваться.

ПРО СЕРИАЛЫ

Макаревичу понравился сериал «Чики» Фото: кадр из фильма.

«То, что мы называли непосредственно словом «кино», несколько лет как ушло в сериалы. А то, что сейчас называется кино — просто реклама игрушек, которые завтра будут продаваться везде. Здорово сделано, превращаюсь в ребенка, когда вижу компьютерную графику, восхищаюсь фантазией художника, видя драконов. Но это не кино. Арт-хаус? Это к постмодерну. Не люблю этого. Во время пандемии я посмотрел несколько великолепных сериалов: «Чернобыль» (BBC), «Чики» (MoreTV), «Нежность» Анны Меликян».

ПРО ОТКРЫТИЯ В МУЗЫКЕ

«Такого, чтоб прям «бум», не могу вспомнить. И это нормально. Хорошего должно быть мало. Так долго было много, что надо выдыхать. Сейчас — нижняя часть синусоиды. Вернется ли «золотой век» музыки? Да, но в новом качестве».

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