Данила Козловский показал 70-летнюю маму, которая выглядит на 50 Фото: СОЦСЕТИ

Данила Козловский крайне редко делится с поклонниками деталями личной жизни. Звезда "Экипажа" и "Чернобыля" не раз отмечал, что оберегает покой близких ему людей. Однако по случаю юбилея мамы Надежды Звенигородской актер разместил ее редкую фотографию, которая произвела фурор.

Данила Козловский признался в любви маме Надежде Звенигородской и трогательно поздравил актрису с днем рождения, разместив фото с родительницей. Необыкновенной красоты женщина в свои 70 лет поражает тем, насколько молодо она выглядит. "Сегодня моей великой маме 70 лет. Круто, когда мама на фото моложе, чем ты. А если серьезно, то ты ломаешь все законы природы и этой вселенной. Великий пример красоты и неповторимости", - написал 36-летний актер в блоге.

Подписчики звезды не только присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Надежда Николаевна очень молодо выглядит. "Мечтаю так выглядеть в этом возрасте", "Красавица", "Просто браво", "Боже, максимум 50", "Мама невероятная! Молодая, красивая женщина!", "Очень круто мама выглядит", - отозвались фолловеры.

Мама Дани - главный человек в его жизни, о чем он не раз говорил. Надежда Николаевна закончила Щукинское училище, работала в Москонцерте и много гастролировала. В 2014 году она сыграла роль мамы героя Козловского в фильме "Статус: свободен". Сразу же после этой работы приступила к съемкам в более масштабном проекте - фильме "Экипаж".

Именно Надежда Николаевна разглядела в сыне талант к лицедейству. "Без мамы ничего бы не было. Я вообразить себе не мог, что лицедейство может стать профессией. Мама - мой главный советчик и помощник. Она лично готовила меня к поступлению в театральную академию, именно она помогла выбрать правильную мастерскую. Мама до сих пор всегда меня поддерживает", - признавался артист.

Актер с нежностью признается: "Я очень люблю ее. Свободно говорю с ней о вещах, которые другие сыновья с мамами вряд ли обсуждают. Я всегда внимательно отношусь к ее мнению и ее советам, потому, что в них ее жизненный опыт и ее любовь ко мне. Ведь никто не желает мне счастья больше, чем она…".