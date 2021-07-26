ФСБ задержала 45 торговцев оружием, которые отправляли его частями по почте

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией провели очередную операцию по задержанию продавцов и мастеров, которые приводили массо-габаритные макеты оружия до боевого состояния.

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией провели очередную операцию по задержанию продавцов и мастеров, которые приводили массо-габаритные макеты оружия до боевого состояния.

На кадрах ФСБ задержание мастеровитых граждан из Адыгеи, Башкортостана, Крыма и Мордовии, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского края, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областей. Только в июне было задержано 45 сограждан в 25 субъектах России, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В результате из незаконного оборота оперативники изъяли 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: ружейный гранатомет "М-79" (США, 1940 г.), 4 пулемета ("ШКАС", "ДП-27", "МG-42"), 11 автоматов ("АК-103", "АК-74М", "АКС-74У", "АКМ"), 16 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "Кедр", "ППД", "МР-40", "МР-38", "SА-26", "VZ-26", "МАВ-38 Beretta"), 118 пистолетов и револьверов среди которых оказались "Colt" и "Smith& Wesson". А еще сотни карабинов, ружей и боевых гранат. Часть оружия была укомплектована приборами для бесшумной стрельбы.

В результате из незаконного оборота оперативники изъяли 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства

Кроме стрелкового оружия, у продавцов нашли 130 кило взрывчатки, 256 взрывателей, которые востребованы у террористов.

Примечательно, что на 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов следователи вышли через объявления в Интернете, которые опубликовали сами преступники. Там же они предлагали оплатить товар, который отправляли покупателям по частям через разные транспортные компании и даже по почте. Покупатели получали конструктор и ролик-рекомендацию по его сборке в домашних условиях.

Все это оружие до 2014 года доставлялось в Россию с украинских складов. Перед этим оно там щадяще деактивировалось, чтобы уже в России ему можно было вернуть боевые свойства. В России его пытались продать уже в три раза дороже.

В последние месяцы торговцы стволами потеряли осторожность и снизили цены. Они активизировались из-за ряда статей, которыми с 12 июля 2021 года в России ужесточили уголовную ответственность за хранение, изготовление, торговлю основными частями оружия и боеприпасами. Особенно законодатели постарались для тех, кто переделывает и продает оружие по частям через Интернет в составе преступной группы.

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