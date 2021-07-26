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Эксклюзив kp.rukp.ru
26 июля 2021 16:34

Тайный муж Марины Федункив: «Для меня это тоже первый брак!»

Стефано Маджи на 13 лет моложе юмористки
Мария РЕМИЗОВАМария РЕМИЗОВА
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Стефано Маджи на 13 лет моложе юмористки

Стефано Маджи на 13 лет моложе юмористки

Фото: Личный архив

Звезда «Камеди вуман» 49-летняя Марина Федункив этим летом впервые вышла замуж. Да, не за абы кого. Избранником артистки стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который на 13 лет моложе Марины. В конце августа пара планирует пышную свадьбу.

- Вы знали, что Марина большая звезда в России? Не ревнуете ее к профессии? Все-таки гастроли, новые знакомства?-поинтересовался kp.ru у Стефано.

- Мы познакомились случайно на дне рождения нашего общего друга, -рассказал в эксклюзивном интервью «КП» муж Федункив.-Он работал с артистами, и когда Марина приехала поздравить Игоря, стало понятно, что она селебрити. Но о деталях я был не в курсе. Позже, конечно, я погрузился в творчество Марины. И мне в нем нравится все, ведь редко человек может быть так органичен и в кино, и на телевидении, и в песнях… К профессии не ревную совсем, у нас каждый занимается тем, от чего получает максимум удовольствия. Наоборот, я очень рад, что она востребована.

Звезда «Камеди вуман» 49-летняя Марина Федункив этим летом впервые вышла замуж.

Звезда «Камеди вуман» 49-летняя Марина Федункив этим летом впервые вышла замуж.

Фото: Личный архив

- Это для вас первый брак? Что в Марине такого, чего вам не хватало в предыдущих избранницах?

- Да, официально я женюсь впервые. В Марине мне нравятся ее открытость, где-то даже прямолинейность, которые сочетаются с ранимостью и глубиной. Она бывает очень трогательная, даже наивная, при этом я вижу и понимаю, что она сильная личность, всего в жизни добившаяся сама. И вот этот набор противоположностей, который в Марине присутствует, для меня притягателен.

Мне Россия очень нравится, русский язык дается непросто, но я его с удовольствием учу. Уезжать пока не собираюсь, поэтому жить на две страны не придется. А если так произойдет, что возникнет необходимость жить в разных странах, - так мы еще и потому зарегистрировали наш брак, чтобы в этом случае возникало меньше бюрократических проблем и сложностей с документами.

Избранником артистки стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который на 13 лет моложе Марины.

Избранником артистки стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который на 13 лет моложе Марины.

Фото: Личный архив

- Как вы называете друг друга дома?

- По именам. Причем поначалу Марина часто ставила ударение в моем имени на предпоследний слог: СтефАно, а не СтЕфано, как правильно, и меня это почему-то очень забавляло. У меня же проблем с именем Марина не было, мою маму зовут точно так же.

- Куда планируете поехать в свадебное путешествие?

- Пусть это пока останется небольшим секретом. К тому же моя любимая сама еще не в курсе направления, это будет сюрприз.

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