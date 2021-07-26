Марина Федункив тайно вышла замуж за иностранца: «Я еще смогу стать мамой»

С итальянцем Стефано артистку познакомили друзья. А спустя год влюбленные тихо расписались в московском МФЦ Фото: Личный архив

Во время пандемии звезда КВН и Comedy Woman Марина Федункив стала еще и певицей. Юмористические клипы на ее песни набирают миллионы просмотров. Но, как оказалось, карантин принес Марине не только новое амплуа, но и любовь. После двух неудачных гражданских браков она успела тайно выскочить замуж. Да еще и за красавца итальянца, который на 13 лет ее моложе. Про свою лав-стори Марина рассказала в эксклюзивном интервью для «Комсомолки».

«Я встретила настоящего принца»

- Марина, у вас и правда, как в песне Сердючки, история: «Если вам немножко за 30, можно выйти замуж за принца». Где такого красавца встретили?

- Ну мне сильно «множко» за 30, в конце августа будет 50! Но да, замуж я вышла, можно сказать, что за принца. И по манерам, и по происхождению. Предки моего супруга Стефано принадлежали к какой-то ветке итальянской знати.

С будущим мужем нас познакомил мой близкий друг и продюсер Игорь Ковалев. Мы встретились в 2019 году на дне рождения у Игоря. Пообщались, он тогда еще не особо по-русски разговаривал, но очень усердно учил язык. А через три недели снова случайно встретились в самолете. Я летела на гастроли на Урал, а он по работе. Проболтали и просмеялись весь полет. Он много рассказывал про Италию, а я как раз тогда очень хотела поехать в Рим, и, видимо, на этой почве мы начали переписываться, пить кофе. Так наше общение и закрутилось.

- В пандемию непросто встречаться с иностранцем. Как вам удавалось летать на свидания в Европу?

- Стефано сейчас живет в Москве. И как раз в пандемию мы с ним очень сблизились. У меня с началом коронавируса отменились некоторые проекты, освободилось больше времени на общение. И я разглядела его галантность, воспитанность, ту заботу, которой он меня окружил. На каждую встречу носил цветы, представляете? Я себя почувствовала такой прямо девочкой-девочкой, вот уже не думала, что такое вообще когда-то испытаю.

- Не смущала разница в возрасте?

- Конечно же, смущала. Не то что я человек консервативных взглядов, скорее лично в себе сомневающийся. А тут не только возраст, но и разница менталитетов, языков. Ну я и думала: ненадолго все это, нельзя волю чувствам давать. Да и не верила, скажу честно, что у меня могут такие яркие отношения случиться, уже сколько я с мужчинами обжигалась, что ни отношения - то какой-то облом. И в случае Стефано я поначалу глупостями занималась: какие-то испытания ему устраивала. Мол, не выдержит, сбежит. Но нет, он очень четко и деликатно выходил из ситуаций. Позже поняла, что эта самая разница совсем не ощущается, когда людям друг с другом легко и комфортно. И я понимаю женщин, которые встречаются с мужчинами моложе себя: не хочу никого обидеть, но смотрю на мужчин-ровесников, они постарели, какие-то загруженные, тяжелые на подъем, а во мне еще очень много энергии. Когда мы начали встречаться, я прямо-таки почувствовала, что расцвела, помолодела, сбросила вес, стала выглядеть лучше. Мы, кстати, наши отношения не афишировали, и про них многие знакомые не знали. Но они видели мои изменения, не понимали причину и говорили мне: «Марина, что случилось, ты так поменялась, от тебя энергия и позитив бьют ключом».

- Плюс ко всему ваш жених красавец. Не ревнуете его?

- Скорее он меня - к комплиментам, которые прилетают, если мы где-то вместе в ресторане. Меня ведь люди узнают. Он за этим всем наблюдает с таким лицом, мол, вы, конечно, можете хвалить, но женщина-то эта моя (улыбается.). Нет, на самом деле особой ревности в наших отношениях нет. Наверное, потому что мы открыты друг с другом. Стефано научил меня отношениям, построенным на взаимном уважении в первую очередь. И с ним мне очень спокойно и легко.

27 августа Марина Федункив отметит 50-летний юбилей. А заодно и свадьбу. Фото: Личный архив

«Далеко не все мужики - козлы»

- Для вас это третий брак. Многие уже к этому времени разочарованы в институте брака, а для вас штамп в паспорте важен?

- Вот и нет, официально и со штампом я вышла замуж впервые. Предыдущие были гражданскими сожительствами, пусть и длившимися долго. После того как я поставила точку в очень больных и абьюзивных отношениях со вторым гражданским мужем, я закрылась. Потом долго работала над собой, в общении с мужчинами осторожничала, боялась, закрывалась… Непросто было. Ясное дело, далеко не все мужики - козлы, но мне было ох как непросто в это снова поверить. Ведь каждая новая попытка наладить личную жизнь не складывалась. А потом появился Стефано…

Я его, кстати, загадала в детстве, представляете? Помните фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»? Когда он вышел, произвел на меня какое-то чарующее впечатление. Такими необычными и интересными казались мне герои-итальянцы. Еще я смотрела «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», наизусть знала песни Ricci e Poveri, Al Bano, Pupi и других, выписывала пачками их пластинки. Я себе придумала, что мой муж будет обязательно оттуда - красивый итальянец. Причем убедила себя настолько, что отказывалась в школе общаться с мальчиками, которым я нравилась. Мол, зачем вы мне нужны, я скоро в Италию уезжаю. Потом, конечно, все это ушло, но, как видите, вернулось в лице красивого мужа-итальянца больше чем через 35 лет. Говорят же, что Вселенная наши мысли слышит и реализует. Вот у меня так и получилось.

- Почему решили пожениться?

- Осознанно. Мы обсуждали необходимость зарегистрировать отношения скорее как некоторую формальность: пандемия, вдруг куда-то ехать, еще что-то. Но само предложение случилось для меня неожиданно. В очередной раз я начала в себе сомневаться и пыталась донести до Стефано мысль: «Ну зачем тебе старая тетка?» Он так внимательно посмотрел на меня и ответил: «Какая тетка, ты что! Да и вообще я уже кольца купил, летом регистрация».

И в июне мы расписались. Тогда же хотели и свадьбу сделать, большую и с гостями, но очередная волна пандемии и ограничения внесли коррективы. В итоге решили, что вначале зарегистрируем брак, а свадьбу отгуляем позже. Зарегистрировались мы в МФЦ. Тихо, без привлечения внимания, по формуле «счастье любит тишину». И мы на самом деле были очень счастливы. Отметили в кругу наших близких друзей. А вот торжество переносили уже несколько раз, но оно наконец и точно все же состоится в конце августа. В дату моего юбилея. Да-да, совместим, так сказать, два важных события. Причем буквально сегодня решили, что фильм про свадьбу покажет канал «Пятница». Для Стефано, человека непубличного, это очередной подвиг, равно как и его интервью любимой «Комсомолке». Но я осознанно решилась рассказать о свадьбе и показать даже ее моменты: я хочу, чтобы любая женщина, даже с самой тяжелой и, казалось бы, неисправимой судьбой, понимала, что всегда есть шанс кардинальных изменений, и чтобы у нее была надежда. Я ведь от этих женщин не сильно отличаюсь - я человек из народа, и моя судьба - яркий тому пример.

- Свадьба будет русской, пышной или по-европейски сдержанной?

- Думаю, мы совместим традиции, ведь у нас гости будут и из России, и из СНГ, и из Италии, и в целом Европы.

«Я еще смогу стать мамой»

- Кто лучше ухаживает: наши или европейские мужчины?

- С иностранцами я никогда до этого отношений не строила. Украинцы не в счет? (Смеется.) Но вот буквально недавно долго и помногу общалась с иностранцами, правда, по профессиональной стезе - в апреле с моим продюсером летали в Стокгольм, где на легендарной студии АВВА я записывала песни с именитыми шведскими музыкантами. Так вот, могу сказать, что и иностранцы тоже различаются между собой, хотя они очень обходительные и галантные. Так же и в случае с россиянами и европейцами: и там и там свои особенности, специфика общения. Нет такого, что кто-то хуже, кто-то лучше, просто разные.

- Чем вас покорил ваш любимый?

- Стефано относится ко мне очень искренне, всегда найдет правильные слова, чтобы меня успокоить, утешить, поднять настроение, поддержать. Он очень самодостаточный, не пытается меня ломать, а наоборот, с уважением относится к моим идеям и проектам. Я в жизни всегда имела совершенно противоположный опыт отношений: когда тянула на себе все, а в ответ заботы и поддержки ноль, а только говорили: мало, все не так, еще. Уж не говоря об опыте семейного насилия, который тоже имел место в моей жизни. И тут со Стефано такой контраст всему этому.

- Стефано видел ваши программы, как относится к вашему творчеству? Чем он сам занимается по жизни?

- Да, конечно, смотрит. И программы, и фильмы. Но когда мы начинали общаться, о моем творчестве он знал немного. Сейчас у него есть и любимые номера из Comedy Woman, и эпизоды «Реальных пацанов». И он отлично понимает наш юмор. Кстати, его чувство юмора - еще одно качество для меня в нем притягательное. Скучных мужчин не люблю. Но особенно Стефано любит два моих проекта: мое песенное творчество и спектакль «Сюрприз», в котором у меня главная роль.

Даже в караоке мои песни исполнять пытается и пару раз напрашивался со мной на мероприятия, где я работала свою программу сольную, состоящую из песен и скетчей. Она какой-то особенный восторг у него вызывает. А еще он каждый раз до слез смеется, когда пересматривает мои клипы на песни «Лав стори» и «Новогодняя». Действительность, показанная в них, кажется ему необычной, несмотря на то, что в России он живет уже несколько лет. В России Стефано является вице-президентом по маркетингу и коммуникациям компании Mikro Kapital, которая управляет каршерингом «Делимобиль», а еще является советником президента Итало-Российской торгово-промышленной палаты, и во многом при его участии был подписан контракт о производстве нашей российской вакцины «Спутник» для третьих стран на территории Италии.

- Думаете о совместных детях?

- Мы не обсуждали этот вопрос детально, но я бы не отказывалась от этой мысли. «Ой, ну куда старая-то полезла, какие дети» - сейчас многие наверняка подумали. А я считаю, что мир меняется, современные возможности сильно отличаются от тех, которые были лет 15 - 20 назад. И примеров счастливого родительства людей, у которых дети появились в более зрелом возрасте, немало в нашей стране и за ее пределами. Да что далеко ходить, отличный пример - Алла Пугачева. Посмотрите, какие чудесные талантливые дети. И обратите внимание, как шикарно выглядит Алла, как цветет. Так что я ничего не исключаю. В том числе и усыновления.

- Свадьба будет в день вашего юбилея. Глядя на вас, не веришь в эти цифры...

- Все в той же упомянутой моей песне «С днем рождения» есть строчки: «Только цифры в паспорте не главное, ведь важнее молодость души». И они на сто процентов отражают мое отношение к жизни: самоощущение - это первоочередное. Да, конечно, в 50 не всегда есть столько сил и здоровья, сколько в 20, но ставить на себе крест и отказываться от открывающихся возможностей - глупо. Поверьте, я в 35, живя в Перми с мужем-наркоманом, который ломал мне ноги и манипулировал психологически, думала, что моя жизнь всегда будет такой, что просвета никакого нет. А потом сбежала, в 37 лет стала актрисой, в 48 - запела, в 49 получила свой собственный телепроект, а в 50 выхожу замуж за любимого человека.

Избранник юмористки на 13 лет ее моложе

- Имеет ли для вас значение, сколько зарабатывает ваш спутник?

- Никогда не лезла в карман мужчинам. Я ведь очень самостоятельная была с детства и самодостаточная. Привыкла, что свои желания оплачиваю сама, рассчитываю на себя и свои силы. Поэтому, конечно, для меня чувства, симпатии и эмоции были во главе угла. Но при этом могу сказать, разумеется, когда партнеры в паре на равных, не возникает соблазнов что-то предъявлять друг другу.

- Какой подарок Стефано большего всего тронул?

- Он оплатил ту самую поездку в Стокгольм, на настоящую студию легендарной группы ABBA. Когда я попала в студию, у меня тряслись коленки: тут стояли и в этот микрофон пели сами Агнета и Фрида, а рояль, который звучал в песне Dancing Queen, будет записан и в моей песне «С днем рождения». Так как многие задаются вопросом, зачем я вообще ездила туда, отвечу раз и навсегда через вашу газету: не каждый день есть шанс воплотить мечту и поработать на студии, где записывались одни из самых любимых твоих музыкантов, причем поработать с продюсерами, которые написали кучу хитов для «Евровидения» и делали треки для Бритни Спирс и Селин Дион. В актерской стезе я много чего добилась и попробовала, а в песенной еще расти и расти. И Стефано я благодарна, что мою мечту реализовал. Но и я ему сюрприз подготовила. Там же мы записали песню «Свадебная», которую исполню для него и посвящу ему на нашем торжестве, тогда же она выйдет на всех музыкальных платформах для слушателей. У песни очень забавный русский текст, мы добавили моих актерских интонаций, в общем, получилось весело.

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