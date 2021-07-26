Блогера Гусейна Гасанова лишили прав за пьяную езду

27-летний Гусейн Гасанов стал знаменит благодаря своим видеороликам. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Еще один московский блогер сегодня в понедельник, 26 июля, стал пешеходом. Суд лишил 27-летнего Гусейна Гасанова водительского удостоверения на полтора года. Кроме того, любителю записывать ролики и выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение придется заплатить штраф — 30 тысяч рублей.

Напомним, Гасанова заподозрили в пьяной езде еще в первых числах июля. Роскошный автомобиль Ламборгини Урус (стоимость от 16,5 до 20 млн рублей), за рулем которого был блогер, остановили для проверки документов в самом центре Москвы. По поведению водителя гаишники поняли, что он пьян или под действием запрещенных веществ. Но дуть в трубочку и проходить медицинское освидетельствование блогер отказался.

Тогда, а потом и в суде Гасанов заявил, что слишком занят и не располагает свободным временем на подобную ерунду. Фактически же своим отказом он признал наличие алкогольного или наркотического опьянения. В суде блогер продолжил отпираться, но эта тактика не сработала.

Кстати, сразу после составления протокола за пьяную езду Гасанов уехал в Казахстан. На своей странице в Инстаграм он продолжил постить ролики с роскошными гоночными автомобилями.

Сейчас только в Инстаграм у Гасанова 17 миллионов подписчиков. В Москву будущий блогер переехал из Санкт-Петербурга. В наследство от отца он получил ресторанный бизнес. Записывать ролики он начал еще в 2015 году. Успех пришел быстро. В 2017-м, на вручении премии LF City Awards Гасанов победил в номинации «Мужчина-блогер года». Спустя год он дозвонился на Прямую линию с Путиным и задал вопрос о блокировке Телеграм.

В ТЕМУ

Чуть раньше в похожую ситуацию попал рэпер Элджей. Сотрудники ГИБДД столицы заподозрили его в пьяной езде. Но музыкант отказался пройти медицинское освидетельствование. Правда, лишить прав его оказалось не так просто - Элджей педантично игнорирует явку на судебные заседания. Но теперь он тоже пешеход на ближайшие полтора года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столичный ютуб-блогер «миллионщик» устроил громкий заезд по самарским улицам

Впрочем, горожане остались не в восторге от «большого гостя из Москвы» (подробнее)

Частный самолет и обнаженка: после намеков на развод Ивлеева улетела в Грецию без мужа, но с Матильдой Шнуровой

Вместе с подругами-блогерами телеведущая хвастается шикарной фигурой на пляже (подробнее)