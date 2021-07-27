Роскачество обновило рейтинг лучших утюгов: бюджетные модели не выдержали нагрева Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Роскачества совместно с европейскими институтами потребительских испытаний обновили рейтинг лучших утюгов. Летом 2021 года в список добавились 17 новых моделей о ткомпаний Tefal, Redmond и Polaris.

Не выдержали программу испытаний, которая была рассчитана на 252 часа эксплуатации, бюджетные утюг менее 3 200 рублей. Так, два прибора вышли из строя после пары дней работы: Redmond (RI-C283) прекратил работать после 48 часов, а Polaris (PIR 2888AK) перестал нагреваться после 72 часов. Изначально утюги были технически исправны и не бракованы.

Испытания включали в себя все фазы эксплуатации приборов, то есть наполнение водой, подогрев, глажка, отдых, опустошение прибора и охлаждение. Специалисты контролировали поток пара каждые 12 часов, чтобы позволяло заметить накипь на утюге и другие технические неисправности.

- Почти две трети опрошенных Роскачеством россиян выбирают модель утюга известного производителя с более высокой ценой. Лишь 35,1 процента респондентов сообщили, что предпочитают малоизвестные и дешевые бренды, - рассказал директор департамента аналитики ведомства Станислав Полубинский, чьи слова приводит пресс-служба Роскачества.

При этом эксперты не выявили прямой зависимости цены от качества, они просто нашли «цену отсечения»: модели стоимостью порядка 3 000 рублей и дешевле ощутимо теряют в качестве в сравнении с дорогими утюгами. Дешевые модели, по словам специалистов, больше подойдут людям, которые гладят мало одежды или делают это редко. В случае большой загрузки существует риск, что устройство быстро выйдет из строя.

Пятерка лучших утюгов в 2021 году полностью состоит из моделей Tefal. Утюги тестировали по мощности парового потока, качеству глажки различных видов тканей, так оценивалась их устойчивость к повреждениям и удобство использования.

Оптимальным выбором стали утюги Tefal (FV5695) и Tefal (FV6840E Ultragliss Anti-Calc Plus), цена которых варьируется от пяти до шести тысяч. Этим утюгам под силу любая одежда для глажки, а высокая мощность парового удара позволяет гладить и дезинфицировать свитеры, джинсы и толстовки.