У Веры Марецкой десятилетиями длился роман с Ростиславом Пляттом. Но пожениться они не могли

Актриса Вера Марецкая была лауреатом трех Сталинских премий. Фото: ТАСС

«МЕНЯ ВАХТАНГОВ УДАРИЛ ПО ЛИЦУ»

Отец Веры Марецкой получил только среднее образование - и никакой профессии. И до революции, и после нее он работал буфетчиком, и денег едва хватало на то, чтобы содержать семью, где было четыре ребенка.

Вера считалась девочкой довольно трудной и своенравной, но родители ее любили. Еще в юности она страстно увлеклась театром и литературой: то бегала по спектаклям, то читала стихи в гимназии. И довольно легко поступила в студию Евгения Вахтангова при МХТ. Вахтангов, как известно, прожил на свете недолго - умер от рака в 39 лет, в 1922 году. После его смерти со студентами начал работать Юрий Завадский, актер и режиссер, вскоре создавший свой театр. Он стал первым мужем Марецкой и главным мужчиной в ее жизни.

Тогда, в 20-е годы, супруги буквально нищенствовали. Сестра актрисы вспоминала, что Завадский «неизменно носил одну и ту же длинную блузу-толстовку, сшитую из двух серых одеял и серые же брюки. Однако, надо признать, был так элегантен, так строен и пластичен, что и этот костюм на нем выглядел последним криком моды. Другой одежды у Завадского не было. Вера тоже ходила в своем единственном синем сатиновом платьишке. Мама мечтала о том, чтобы у Верочки было хотя бы две пары обуви — на зиму и на лето».

Один из первых фильмов Марецкой - комедия "Закройщик из Торжка" Фото: кадр из фильма.

А спектакли приходилось играть в подвалах - своего помещения у театра не было. Но, несмотря на это, с творчеством все было в порядке. Потом вспоминали, что красавица Марецкая неожиданно проявила себя в очень ярких характерных ролях «смешных, толстых, пожилых женщин». (Она всю жизнь будет поражать зрителей искусством перевоплощения: в «Сельской учительнице» ей удалось очень убедительно изобразить героиню и в юности, и в старости). Первую главную роль в кино она сыграла в 1925 году, в комедии «Закройщик из Торжка», за ней последовала еще более известная картина - «Дом на Трубной» Бориса Барнета.

В 30-е она уже была звездой театральной Москвы - люди ходили «на Марецкую». А в кино подлинный триумф случился в 1939-м, когда она сыграла в «Члене правительства» бывшую батрачку, ставшую сначала председателем колхоза, а потом - депутатом Верховного Совета, и выступила с экрана со знаменитым монологом «Вот стою я здесь перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная — живучая! Стою я и думаю — зачем я здесь?» Режиссер Иосиф Хейфиц вспоминал, что все лучшие фрагменты были сняты с первого дубля: когда Марецкой приходилось повторять сцену, она играла хуже. И злилась на режиссера: «Что же вы меня не ругаете? Ругайте! Знаете, меня однажды на репетиции Вахтангов ударил по лицу. А потом упал на колени и просил прощения!»

Успех был колоссальным. Правда, в 60-е Марецкая была вынуждена переозвучить героиню - из ее речей в процессе «восстановления» фильма убрали все упоминания о Сталине. Пересмотрев картину, она заметила, что не смогла бы сегодня сыграть эту героиню: «Павлик Морозов в юбке! (…) Не надо было трогать этот фильм. Пусть бы остался как документ лет, когда люди творили, не зная что, и все «во имя», «во имя». Когда-нибудь зрители по этой картине будут судить, во что превращали людей…»

Вера Марецкая в фильме "Дом на Трубной" Фото: кадр из фильма.

«БЕЗ КОНТРОЛЯ ПЕРВОГО МУЖА ОНА НЕ МОГЛА СДЕЛАТЬ В ИСКУССТВА НИ ШАГА»

Удивительно: в 30-е Марецкая стала одной из самых известных советских актрис, снималась в важных и с партийной точки зрения безупречных фильмах - и при этом двое ее братьев и сестра были арестованы в годы сталинского террора. Дмитрия (публициста, экономиста, члена редколлегии «Правды») и Григория (историка, преподавателя и сотрудника «Комсомольской правды») расстреляли в мае 1937-го. Сестре Татьяне, которая тоже работала в «Комсомолке», повезло чуть больше - ее «всего лишь» приговорили к пяти годам заключения, из которых она отбыла два. А Вера получала ордена и Сталинские премии, и наличие среди ближайших родственников «врагов» ничуть этому не мешало. Правда, она воспользовалась своим положением, чтобы спасти хотя бы сестру - именно ее стараниями та была освобождена досрочно. Братьев, которых обвинили в «участии в контрреволюционной террористической организации», спасти было невозможно - но Марецкая взяла на воспитание сына Дмитрия, своего племянника.

Кадр из фильма "Член правительства" Фото: кадр из фильма.

У самой актрисы был к тому моменту сын Евгений, родившийся в браке с Завадским. Вскоре после его появления на свет супруги развелись, Завадский женился на балерине Галине Улановой. Но все это ничуть не помешало дружбе Марецкой и Завадского, которая длилась еще десятилетия. Ростислав Плятт вспоминал: «Для Веры Петровны постоянное общение с Завадским стало жизненной необходимостью. Казалось, без него она физически не могла существовать. Без контроля Завадского ни одного шага в искусстве она сделать не могла. Без него она себя чувствовала абсолютно неуверенной…» Она вновь и вновь играла в постановках Завадского, и всякий раз, готовясь к новому спектаклю, они надолго уединялись, обсуждали роль, и каждый раз, когда кто-то прерывал их общение, замолкали. Тот же Плятт называл это «таинством совместного труда».

В 1949 году ей присвоили звание народной артистки СССР. Актриса пришла в ужас: ведь Завадскому такое же звание не дали! Когда стало известно о награде, и Марецкая с дочкой от второго мужа, и Завадский с Улановой находились на даче, которую делили. (Там же в гостях была подруга Марецкой, со слов которой мы знаем о ее реакции). «Я не виновата ни в чем... Что теперь будет? Как я ему в глаза погляжу?!» - почти в панике повторяла Марецкая, и тут на террасу вышел сонный Завадский. «Прости, Юрий Александрович! Мне одной дали народную СССР! — виновато сказала Марецкая. — «Какое счастье!» — ответил он, обняв Веру Петровну. — «Это прекрасно! Поздравляю!» Только тут у нее отлегло.

Вера Марецкая, советский режиссер Юрий Завадский, французский певец, актер Ив Монтан и его супруга, актриса Симона Синьоре во время встречи. Фото: Николай Рахманов, Валентин Мастюков/ТАСС

«ТОВАРИЩИ ОПУСКАЛИ ГЛАЗА, КОГДА Я ВЗГЛЯДЫВАЛА В ИХ СТОРОНУ»

Во время войны Марецкая, как и большинство кинематографистов, уехала в эвакуацию, в Алма-Ату. Там, в довольно тяжелых условиях, продолжались съемки картин. К тому же туда временно переехал Театр имени Моссовета под руководством Завадского (в нем она играла до конца жизни).

А второй муж Марецкой, Георгий Троицкий, отправился на войну и там погиб. Похоронка пришла в Алма-Ату в тот день, когда снималась одна из самых драматических сцен фильма «Она защищает Родину»: мужа героини убивают, а ее ребенка бросают под танк. О похоронке сначала сообщили режиссеру Фридриху Эрмлеру - и тот не стал отдавать ее актрисе, не сказал ей ни слова о том, что муж погиб: боялся, что она от горя может сорвать съемку. На следующий день состоялся просмотр отснятого и только что проявленного материала.

Марецкая в фильме "Она сражается за Родину" Фото: кадр из фильма.

Марецкая потом вспоминала: «На просмотр в студии я шла, как на праздник, как на великий экзамен, и очень волновалась. Но после просмотра люди смотрели мимо меня, никто не говорил со мною, товарищи опускали глаза, когда я взглядывала в их сторону. Как странно наше искусство, думала я тогда про себя, очевидно, я плохо сыграла, а у меня самой было ощущение такой правды в том, что я сделала. И только на другой день я узнала причину молчания моих товарищей…»

Прочитав похоронку, Марецкая «сползла по стенке». Но, как рассказывала ее подруга, сценарист Мария Смирнова, быстро пересилила себя и снова вышла на съемочную площадку, «работала точно, как всегда, с полной отдачей всех душевных сил, не попросив перерыва или отмены съемок». Маленькой дочке она тогда ничего не стала говорить о смерти ее отца: «Не могу нанести ей удар. Вырастет — хлебнет... А сейчас не могу». И потом еще долго писала дочке письма как бы от имени папы.

В готовую картину потом вклеили титр: «Во время съемок фильма «Она защищает Родину» Вера Марецкая узнала, что ее муж погиб на фронте». На просмотре потом все чуть не плакали. Марецкая, подумав, потребовала этот титр вырезать: «Не хочу вызывать жалость к себе, пусть сочувствие вызывают мои героини». Ее долго переубеждали, но бесполезно.

Фильм "Сельская учительница" Фото: кадр из фильма.

РАНЕВСКАЯ ЕЕ НЕДОЛЮБЛИВАЛА

Марецкая долгие годы была «царицей Театра имени Моссовета», его главной звездой, привлекавшей туда толпы зрителей. И это несмотря на то, что в театре работали еще две легендарные актрисы - Любовь Орлова и Фаина Раневская. Отношения у них были непростыми. Раневская Марецкую недолюбливала, а с Завадским порой скандалила (есть полулегендарная история, как он в бешенстве крикнул ей на репетиции: «Вон из театра!», а она гордо ему ответила: «Вон из искусства!») В одной из самых популярных постановок театра, комедии «Странная миссис Сэвидж», Раневская, Орлова и Марецкая играли заглавную роль по очереди. И, говорят, Раневская сильно обиделась на Марецкую, когда спектакль повезли в Париж: Фаину Георгиевну в срочном порядке перед гастролями заменили на Веру Петровну…

Замуж Марецкая не вышла больше никогда. Но на протяжении многих лет у нее был роман с Ростиславом Пляттом, тоже игравшим в Театре имени Моссовета. Рассказывают, что он влюбился в нее, когда она еще была женой Завадского. Но, поскольку она была несвободна, Плятт женился на другой актрисе Нине Бутовой (и счастья в этом браке не нашел). О романе Плятта и Марецкой знал весь театр, но не догадывались зрители: по молчаливому уговору, никто не выносил сплетни из-за кулис. Знала о романе и Бутова - но смирилась с ним. Говорят, в 1977 году, после смерти Завадского, Плятт решился уйти из семьи и предложить Марецкой руку и сердце. Она ответила: «Поздно». В следующем году она умерла, Плятт пережил ее на 11 лет, и посвятил ей огромную главу в своих воспоминаниях, начинающуюся со слов «Актрисы более блистательной я не знал…»