Дженнифер Лопес отметила 52-летите с Беном Аффлеком в Сен-Тропе. Фото: EAST NEWS

Дженнифер Лопес в минувшие выходные отметила 52-летите. И хотя пышного торжества по этому поводу поп-дива устраивать не стала, это событие попало во все мировые СМИ. Причиной тому стала фотография ее поцелуя с Беном Аффлеком, которой Джей Ло поделилась в Инстаграме. Тем самым певица подтвердила, что возобновила отношения со своим бывшим женихом. День рождения Дженнифер отметила вместе с Беном на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе. Поп-дива и актер арендовали роскошную 85-метровую яхту "Valerie" стоимостью 130 миллионов долларов. Как выяснили западные СМИ, хозяином судна является самый богатый человек Украины – олигарх Ринат Ахметов.

- Спущенное на воду в 2011 году судно имеет шесть палуб, обслуживаемых лифтом, на борту – 20-футовый бассейн и джакузи. На верхних палубах есть гостиная, кинотеатр и несколько кают, – сообщает издание Daily Mail.

Вечером Бен и Джен отправились праздновать день рождения в ресторан. По пути их сняли фотографы. Фото: EAST NEWS

Весь день рождения Дженнифер провела с Беном на яхте: папарацци с удовольствием фотографировали целующуюся парочку, которая больше не скрывает своих чувств. А вечером Бен и Джен отправились в ресторан «Opera» в Сан-Тропе. После ужина их снова подкараулили на улице папарацци, и влюбленные вновь поцеловались на радость фотографам.

Ринат Ахметов в 2021 году возглавил список самых богатых людей Украины по версии Forbes. Состояние владельца горнодобывающих и металлургических предприятий оценивается в 7,53 миллиарда долларов. В списке самых богатых людей планеты он занимает 322-е место. С 1996 года Ахметов является президентом футбольного клуба «Шахтер».

Папарацци запечатлели многочисленные поцелуи пары. Фото: EAST NEWS

Помимо роскошной яхты, на которой сейчас отдыхает Дженнифер Лопес, Ахметов владеет еще и элитной недвижимость на Лазурном берегу. В 2020 году он купил особняк бывшего короля Бельгии Леопольда – виллу «Кедры», которую называют самым дорогим поместьем в мире. За исторический дворец, построенный в 19-м веке в местечке Сен-Жан-Кап-Ферра, бизнесмен выложил 200 миллионов евро. Долгие годы особняк с 14-ю спальнями, окруженный парком, ждал своего покупателя. Желающих не находилось – уж слишком кусалась цена. Но Ахметов решил не мелочиться и приобрел дворец. В принадлежащей ему инвестиционной компании SCM Holdings Limited сообщили, что олигарх рассматривает эту покупку как долгосрочную инвестицию.

Лопес и Аффлек отдыхают на яхте "Valerie", принадлежащей самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову. Фото: EAST NEWS

К слову, сдавать свои яхты в аренду – обычное дело даже для самых состоятельных людей планеты. К примеру, на яхте, предположительно принадлежащей Роману Абрамовичу, сейчас отдыхает голливудский актер Том Круз. Артист гостит на судне «Triple Seven» в Великобритании, у берегов Корнуолла. По данным западных СМИ, стоимость аренды яхты составляет примерно 500 тысяч долларов в неделю.