Найденная в лесу преподаватель Финансового университета при правительстве РФ была задушена

Сейчас полиция ищет убийцу девушки и любых свидетелей преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что 25 июля в лесу недалеко от жилых домов в Мытищах было найдено тело девушки. На него наткнулись местные жители во время прогулки с собаками. На место вызвали полицию. После недолгой проверки, удалось установить, что погибшую зовут Галина Климова, она преподаватель одной из кафедр Финансового университета при правительстве РФ. Внешних признаков насильственной смерти при осмотре оперативники не обнаружили. Тело отправили на экспертизу для установления причин смерти.

— На момент обнаружения тела с момента смерти прошло порядка 15 часов. При исследовании тела гражданки 1993 года рождения экспертом, было установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии, — сообщил источник

Оказалось, что молодую преподавательницу задушили, но кто и зачем мог с ней это сделать, остаётся загадкой. По факту убийства завели уголовное дело. Сейчас следователи опрашивают всех родственников и знакомых погибшей, в надежде, что кто-то из них обладает информацией, за которую можно будет зацепиться.