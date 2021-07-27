За "скорой помощью" может следовать скрытый патруль ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции предупредили, что могут находиться рядом со спецавтомобилем экстренных служб и даже следовать за машиной "скорой помощи", находясь в скрытом патрулировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД напомнили автолюбителям, что за непредоставление преимущества в движении спецавтомобилям экстренных служб с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей и лишение права управления машиной на срок от 3 месяцев до года.

- К ним относятся транспортные средства полиции, "скорой помощи", МЧС. Поэтому при движении по автодорогам водителям необходимо быть внимательными, особенно при проезде перекрестков, чтобы своевременно уступить дорогу спецавтомобилям, которые могут спешить на помощь к нуждающимся в ней гражданам, - напомнили правила в ГИБДД России.

Сотрудники Госавтоинспекции также предупредили, что могут находиться рядом со спецавтомобилем экстренных служб и даже следовать за машиной "скорой помощи", находясь в скрытом патрулировании. Чаще всего они выходят на маршруты на Ford Focus без опознавательных знаков, которые оборудованы видеокамерами, которые позволяют полностью фиксировать окружающую дорожную обстановку. Выделить такой служебный автомобиль сложно в общем потоке.

"Скрытое патрулирование" позволяет инспекторам держать автолюбителей в тонусе и фиксировать их выезды на красный свет, разговоры по телефону за рулем, замечать непристегнутый ремень, пересечение сплошной линии. Кадры нарушений инспекторы передают ближайшим патрулям, которые выносят постановления и штрафы.

В ГИБДД отмечают эффективность такого надзора: с середины июня 2021 года в столице при помощи "скрытых патрулей" было поймано 44 пьяных водителей, пресечено свыше 725 случаев нарушений уровня тонировки стекол транспортных средств и 257 случаев управления автомобилями с нестандартными государственными номерами. В общей сложности "скрытыми патрулями" было выявлено более 1,7 тысячи нарушителей.