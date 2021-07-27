США вслед за Афганистаном уходят из Ирака — чтобы сосредоточить силы на России

США вслед за Афганистаном уходят из Ирака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делаем ставки: Джо Байден скоро получит Нобелевскую премию мира. Бараку Обаме, при котором он был вице-президентом, ее дали, когда тот едва въехал в Белый дом. Правда, потом все-таки не удержался и организовал четыре масштабных военных заварушки в разных странах. Трамп умудрился за свое одноразовое президентство не развязать ни одной новой войны. И вот Байден, в ускоренном порядке выводящий американских военных из Афганистана, решил, что пора уходить и из Ирака. Ну чем не лауреат Нобелевки?

После встречи с премьером Ирака Мустафой аль-Каземи Байден объявил, что США до конца года выведут свои войска из этой страны, не будут участвовать в каких-либо военных миссиях на ее территории и продолжат лишь тренировать иракских военных для борьбы с ИГИЛ (запрещено в РФ).

Просто чудеса какие-то! Нет в мире другого такого миротворца как Соединенные Штаты… Но если присмотреться, выясняется, что пальмовая ветвь мира нужна Байдену, чтобы замести за Америкой кое-какие следы. Которые они, как напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, оставляют в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии. Все эти страны американцы или разрушили, или ввели в состояние разрухи, жесточайшего кризиса и гражданской войны. Может, все-таки в конце концов одумались и решили оставить их в покое?

Но флер миролюбия развеивается, когда шаги политиков разъясняют генералы. Замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен заявил, что на Ближнем Востоке американцы должны оставить незначительное присутствие, чтобы их основное военное «тело» было больше ориентировано на угрозы от Китая и России.

То есть у Штатов есть сейчас проблемы посерьезнее, ими и надо заниматься в первую очередь. Ведь когда США вторгались в начале 2000-х сначала в Афганистан, а потом в Ирак, Россия для них, что и не скрывалось, не была «существенным фактором» мировой политики.

Второй удар по «приступу миролюбия» Байдена наносят эксперты. Они напоминают, что еще в прошлом году за вывод иностранных войск из страны проголосовал иракский парламент. Внутренние позиции премьера Ирака весьма шатки, и американцы, скорее всего, решили подыграть ему, объявив о своем «неполном» уходе. Критически необходимый, хотя бы для мониторинга развития ситуации, контингент они там все-таки под видом инструкторов оставляют.

Ну и самый главный вопрос: «миссия выполнена»? Вспомним, как 1 мая 2003 года тогдашний президент Буш-младший, в марте того же года и начавший войну в Ираке (историю с «пробиркой» всякий знает), прилетев на американский авианосец, заявил:

- Масштабные боевые действия в Ираке закончились. В битве за Ирак США и наши союзники одержали победу!

А за спиной Буша красовался огромный баннер «Миссия выполнена».

Уже после этого отстраненные от дел иракские офицеры создали ИГИЛ (запрещено в РФ), война официально продолжалась еще восемь лет, в ней погибли 4550 американцев - вдвое больше, чем в афганской. А сегодня Ирак неотъемлемая часть острого военно-политического, экономического и социального кризиса в регионе, охваченного к тому же войной с международными террористами.

Но почему не допустить, что это и была главная «миссия» американцев, которую они возложили на себя после терактов 11 сентября, методично поджигая ближневосточные страны за «поддержку» террористов (которых, к слову, не возникло бы без тех же американцев)? В самом начале 2000-х в Штатах не стеснялись говорить о «теории магнита» - создании очагов постоянных конфликтов на Ближнем Востоке, которые будут сковывать основные силы международного терроризма далеко от американских границ. Потом этот термин вычеркнули из оборота - слишком уж он циничен по отношению к тем, кому не спрятаться за океан.

И если сделать такое допущение, то ничего удивительного в том, что американцы именно сейчас решили выходить из стран, которые они когда-то оккупировали. Ведь в этом случае действительно, «миссия выполнена» - регион на десятилетия вперед дестабилизирован, превращен в постоянную угрозу безопасности сопредельным странам и Евразии в целом, наводнен американскими агентами и клиентами, сковывает политические и военные силы конкурентов и врагов США.

А у Соединенных Штатов теперь забота другая - Россия и Китай. Тут они будут действовать иными методами. Но при этом, как видим, и военные «телодвижения» не исключают.