2020-01-05T17:34:48+03:00
В мире

США уведомили Ирак о ракетном ударе по Сулеймани за несколько минут

При этом Вашингтон не получал разрешения Багдада [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США уведомил Ирак о ракетном ударе по Сулеймани за несколько минутСША уведомил Ирак о ракетном ударе по Сулеймани за несколько минутФото: REUTERS
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Вашингтон уведомил правительство Ирака об операции по устранению генерала иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани за несколько минут до нанесения ракетного удара, но не получил разрешения Багдада. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди.

«Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», - передает слова Абдул Махди телеканал Al Arabiya.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Пентагон сообщил, что действовал по приказу президента США Дональда Трампа. Позже глава Белого дома обвинил иранского генерала в причастности к убийству «тысячи американцев» и «миллиона людей», а также заявил что военный был вовремя «пойман».

Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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