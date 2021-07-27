США прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу 2021 года

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

К концу этого года Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке, однако американцы продолжат помогать иракским силам безопасности в борьбе с террористами. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна по итогам их переговоров в Вашингтоне 26 июля.

«Отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года», - цитирует заявление глав внешнеполитических ведомств двух стран агентство Reuters.

Отмечается, что «США намерены продолжать поддержку иракских сил безопасности, включая (ополчение) пешмерга, чтобы помочь им выстроить потенциал для борьбы с будущими угрозами».

В заявлении ничего не говорится о возможном выводе американских войск с территории страны, где сейчас находится около 2,5 тысячи военнослужащих США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад американская авиация нанесла несколько ударов по позициям иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе Ирака и Сирии.